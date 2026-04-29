Conte potrebbe rimanere a Napoli anche l’anno prossimo

Ne ha parlato Marchetti a Radio Marte: "Sarà decisivo l'incontro con De Laurentiis. Non è per niente scontato che lasci"

Non è ancora detta l’ultima parola sul futuro di Antonio Conte che, a differenza di quanto detto negli ultimi giorni, poterebbe rimanere a Napoli. A parlarne ci ha pensato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di Sky che, intervenuto a Radio Marte, ha fatto il punto sui temi caldi in casa azzurra.

Conte, possibile permanenza a Napoli

“Il futuro di Antonio Conte non è ancora stabilito: sarà fondamentale il confronto a fine stagione con De Laurentiis, che risulterà decisivo. Tuttavia, non è affatto scontato che lasci, anzi. Al di là dell’ipotesi Nazionale, Conte potrebbe anche restare sulla panchina azzurra”.

Su Manna ci ha tenuto a rassicurare tutti, confermando che resterà in azzurro anche il prossimo anno. Nona caso ha un contratto fino al 2029.

Il punto su Alajbegovic e Alisson

Infine, un passaggio su Alajbegovic (l’ala bosniaca accostata al Napoli) e il riscatto di Alisson:

“Il Napoli monitora i migliori giovani e, ad esempio, Alajbegovic è un profilo gradito così come lo è anche per la Roma. Il club di De Laurentiis si è sicuramente mosso, poi i giallorossi hanno accelerato, ma al momento è tutto fermo, vista questa sorta di ‘terremoto’ interno alla Roma. Era ancora presto per l’affondo decisivo, ma quanto sta accadendo può rimescolare le carte.

Il Napoli, comunque, ha già deciso di riscattare Alisson, che resterà certamente in azzurro. La società ha le idee chiare sugli obiettivi, ma è normale che ci sia condivisione con Conte e che l’allenatore possa orientare le scelte. Si vince e si perde tutti insieme, e anche le strategie di mercato vengono definite in sinergia tra Conte e Manna”.