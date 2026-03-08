Milan-Inter, gli ultras si riuniscono per un gesto concreto di beneficenza

Le due curve raccolgono da giorni beni di prima necessità che saranno distribuiti dalla City Angels, associazione di volontari. Tra i prodotti ci sono vestiario, cibo, bevande, intimo e vecchi cellulari.

Stasera a San Siro va in scena il derby più atteso della città: Milan-Inter. Ma prima del fischio d’inizio e dei novanta minuti di tensione, cori e bandiere, le due curve si sfidano in un modo del tutto speciale. Non è una battaglia sportiva, ma un “derby della solidarietà”: da anni, ultras rossoneri e nerazzurri si uniscono per raccogliere fondi e fare del bene, trasformando la rivalità in un gesto concreto di beneficenza.

Milan-Inter è il derby della solidarietà

Racconta Libero:

“Il risultato è qualcosa di più che concreto per la città: sono già diversi giorni che le due curve raccolgono beni di prima necessità destinati ai City Angels, l’associazione di volontari che da oltre trent’anni aiuta i senza dimora tra le strade e nei centri di accoglienza della città. Gli ultras donano principalmente vestiti, ma non è l’esclusiva: tra i materiali richiesti dalla chiamata ci sono anche rotoloni di carta, piatti e posate monouso, tè solubile in polvere, bibite analcoliche, guanti in lattice, detersivo per la lavatrice, intimo maschile, ciabatte da doccia, tute e perfino vecchi cellulari.

Ciò che è stato raccolto viene poi consegnato ai City Angels, che provvederanno a distribuire ai più bisognosi con i loro interventi di strada: si inizia alle 16 dalla curva dell’Inter, quando i tifosi nerazzurri scaricheranno i pacchi solidali dal furgone davanti al ‘Baretto 1957’, storico punto di ritrovo della curva nord. I milanisti faranno lo stesso poco più tardi in piazza Axum, dove la curva sud consegnerà il materiale ai volontari”.

Come nasce l’iniziativa?

A rappresentare la squadra di volontari che riceveranno gli aiuti ci sarà Mario Furlan, fondatore dei City Angels nel 1994. Ecco le sue parole:

“Voglio ringraziare di cuore i tifosi delle due squadre perché si danno un gran da fare. L’iniziativa è nata pochi anni fa, appena prima della pandemia, ed è ormai arrivata a diverse edizioni. Ogni anno dai tifosi arrivano davvero tante cose e il loro aiuto al nostro operato è sempre fondamentale”.

Per Furlan, da milanese qual è, il derby non può che avere anche un sapore personale.

“Negli anni Ottanta frequentavo anch’io la curva rossonera e proprio lì conobbi il Barone. Una persona cristallina, storico leader della curva da più di cinquant’anni, testimone vivente di una bellissima storia di tifo sano. Questa sera si spera chiaramente di vincere. Il pallone è rotondo e devo ammettere che in questo momento loro sono più forti. Ma ogni partita è una storia a sé e noi non possiamo che crederci”.