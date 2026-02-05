Per Napoli e Bologna i problemi sono iniziati dopo la Supercoppa, Inter e Milan benedicono di essere uscite in semifinale

Tuttosport: le milanesi hanno avuto dieci giorni in più senza giocare partite. Dopo la finale, il Napoli ha giocato 10 partite vincendone solo quattro; era a -2 dall'Inter, ora è a -9.

A Milanello e alla Pinetina, visto quanto sta accadendo a Napoli e Bologna, benedicono l’uscita anticipata dalla Supercoppa. Il ko in semifinale ha dato modo a Chivu e Allegri di far staccare qualche giorno la squadra, ma soprattutto hanno avuto dieci giorni senza giocare partite. Per Napoli e Bologna, dopo Riad, sono iniziati i problemi: Antonio Conte ha dovuto districarsi tra infortuni in serie, mentre Vincenzo Italiano si è trovato invischiato in una crisi di risultati. Dopo la finale, il Napoli ha giocato 10 partite vincendone e pareggiandone quattro. Alla 15esima giornata era terzo con 31 punti a -2 dall’Inter, mentre ora è sempre terzo ma a -9. Il problema è che giocando sempre, risulta complicato invertire il trend.