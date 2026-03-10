Atalanta-Bayern 1-6, sembrava Feralpi Salò-Napoli

È stato un discreto allenamento quello del Bayern di Monaco nella operosa (come da stereotipo) Bergamo recentemente assurta a capitale italiana del contrabbando. La squadra di Palladino è stata presa a pallate dal primo all’ultimo minuto e ha lasciato all’ultimo minuto il gol della bandiera di Pasalic. Carnesecchi è stato per distacco il migliore in campo dei suoi. E Company ha lasciato in panchina Musiala e Harry Kane. Ci sarà altro materiale all’estero per i giornalisti che studiano il fenomeno Serie A dove si gioca a ritmi talmente bassi che Modric ancora impera.

Del resto se l’Inter ne ha presi cinque in finale di Champions dal Psg, perché l’Atalanta non potrebbe prenderne sei dal Bayern. Tedeschi tre categorie superiori. È un altro calcio. Il nostro football saluta la Champions. Ha portato una sola squadra agli ottavi: il Napoli è uscito ai gironi, Inter e Juventus agli spareggi e l’Atalanta agli ottavi.