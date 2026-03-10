Bergamo capitale italiana del contrabbando di sigarette (a Napoli ci è rimasto solo Sal Da Vinci)

Ma voi ve lo immaginate Angelo “a sirena” (o don Vincenzo Tramontano per i più agé) che fugge su un motoscafo blu inseguito dalla Guardia di Finanza all’Idroscalo? Nel 2026? Tutto può essere, visto che nel 2026 sfogli l’edizione milanese del Corriere della Sera e scopri che la Lombardia è lo snodo del contrabbando europeo delle “bionde”. Le sigarette. Come negli anni 80. Come in un film con Mario Merola, ma ambientato a Bergamo.

Proprio a Bergamo, scrive il Corsera, è stata effettuata la “scoperta, a febbraio dalla Finanza, di circa 60 tonnellate tra tabacco e sigarette già confezionate in oltre mezzo milione di pacchetti per un valore commerciale da milioni di euro, e un laboratorio con tutti i macchinari per la produzione in proprio, compreso l’essiccatoio”.

Ma in generale è in Lombardia che è tornato di moda il contrabbando di sigarette, continua il Corriere. “Ultima, l’operazione messa a segno dai carabinieri di Desio in un capannone della zona industriale dove sono stati trovati scatoloni impilati di sigarette e tabacco sfuso per un peso complessivo di circa 40 tonnellate”.

Il motivo di questo grande ritorno è che in Moldavia, in Romania, il costo di un pacchetto di sigarette è nettamente inferiore rispetto al resto d’Europa, Italia compresa, per non parlare di Francia, Gran Bretagna e Irlanda.

“In Paesi in cui lo stesso pacchetto, che in Moldavia vale l’equivalente di poco più di 2 euro, arriva a costare tra i 6 e i 7 euro in Italia, tra gli 11 e i 13 in Francia, o dai 16 euro in su come succede Oltremanica — spiega al Corriere un investigatore — il contrabbando di sigarette frutta parecchi soldi, e la rotta è soprattutto quella su strada, che viaggia attraverso i Balcani sui tir e sui furgoni, e trova in Lombardia uno snodo fondamentale verso il sud e il nord Europa, vista la sua rete autostradale ampia e una concentrazione di aree industriali molto fitta, che significa una miriade di anonimi capannoni in cui stoccare la merce”.

Nelle ultime settimane, a Malpensa, la Guardia di Finanza ha intercettato carichi per oltre una tonnellata di sigarette e di «melassa» per narghilè. In quel caso, però, i controlli che hanno dato i maggiori riscontri sono stati quelli sui passeggeri provenienti dal Nord Africa.

Evidentemente, ci hanno preso gusto. Non solo sigarette: Bergamo magliara: scoperti circa 800 articoli contraffatti dell’Atalanta, scatta il sequestro