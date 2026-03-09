Il calcio italiano ormai è un mondo a parte: è terribilmente lento e lì Modric è ancora re (Athletic)

Il Nyt si diverte con le singolarità della Serie A: il derby di Milano ne è stata una dimostrazione. Modric gioca sempre, Pio Esposito è il miglior giovane eppure è antiquato. È il calcio italiano: terribilmente lento ma a suo modo piacevole

Athletic si dedica alla Serie A e scrive che il calcio italiano è un mondo a parte. E comincia con una provocazione niente male.

L’Italia del rugby ha battuto per la prima volta l’Inghilterra dopo 32 tentativi, un risultato impensabile un paio di decenni fa. In uno sport basato sulla forza fisica e sulla corsa, l’Italia può ora sconfiggere l’Inghilterra. Nel calcio sembra una storia molto diversa.

Il tema del 21esimo secolo, in termini di stile calcistico, è stato la globalizzazione e quindi l’uniformità. (…) A un certo punto, ogni parte d’Europa sembrava copiare il Barcellona.

Eppure, se avete guardato il derby di Milano domenica sera, essendo stato abituato a guardare il calcio della Premier League, potreste essere perdonati per aver pensato che stavate guardando un altro sport. Il Milan ha vinto 1-0 sull’Inter. La partita è stata tremendamente lenta. Ed estremamente piacevole.

Il calcio italiano esiste ormai nel suo piccolo mondo. In nessun altro dei top campionati europei, le prime due in classifica si schierano col 3-5-2, uno schema da sempre limitante. (…) L’unico gol è arrivato da una giocata eccellente, quando Youssouf Fofana del Milan ha azionato l’uno-due con Rafael Leao, poi ha fatto scivolare una palla ordinata per Estupinan che è arrivato dietro l’esterno avversaria Luis Henrique. Questo era il classico tipo di gol che ci si aspetta con questo assetto in campo. Non troverete giocatori tra le linee, e gli attaccanti hanno il compito di venire incontro breve per collegare il gioco.

Athletic sottolinea il ruolo di Modric.

Lo scorso anno, ha iniziato 17 partite con il Real Madrid la scorsa stagione ed è stato utilizzato come sostituto 18 volte. In questa stagione, nessuno del Milan ha iniziato tante partite come Modric. Ha completato 90 minuti in 21 occasioni, più che in qualsiasi delle sue 13 stagioni al Real Madrid.

All’estremo opposto c’è Pio Esposito dell’Inter attaccante di 20 anni pubblicizzato – un po’ eccessivamente – come salvatore dell’Italia, nel mese in cui cercano disperatamente di evitare il terzo fallimento consecutivo delle qualificazioni ai Mondiali. Esposito è un vero talento che sembra essere seguito da tutti i principali club europei. Non è un attaccante vivace, creativo, è un centravanti di 190cm che ama il gioco aereo. Non c’è niente di sbagliato in tutto questo ma indica che l’Italia ha un approccio un po ‘ antiquato allo sviluppo dei giocatori.

Si torna alla velocità di gioco.

Il problema con il gioco del calcio al rallentatore emerge quando si tratta di giocare le coppe europee.

Athletic ricorda quanto siano lontano gli anni del dominio in Europeo e ovviamente cita il 5-0 in finale Champions del Psg sull’Inter.