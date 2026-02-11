Home » Approfondimenti » Media e social

Roma, Dybala prova a recuperare per il Napoli. Koné verso il no

Messaggero: Dybala, il dolore al ginocchio è diminuito. Vaz oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo, stessa cosa Hermoso. Out Ferguson ed El Shaarawy

dybala

Mg Verona 26/08/2023 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Paulo Dybala

La Roma domenica alle 20:45 affronterà il Napoli in campionato. I giallorossi hanno diversi giocatori ai box, come gli azzurri, ma qualcuno dovrebbe riuscire a recuperare in vista della trasferta in Campania.

Il punto sugli infortunati della Roma in vista del match, riportato da Il Messaggero:

Vaz oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo dopo aver smaltito la lesione al soleo. Attesa per Dybala, il dolore al ginocchio è diminuito e punta a tornare tra i convocati. Stesso discorso per Hermoso, tra oggi e domani proverà ad allenarsi col resto dei compagni. Verso il forfait Koné, Ferguson ed El Shaarawy. Le condizioni di Wesley non preoccupano. 

