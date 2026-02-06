Home » Il Campo

Robinio Vaz è a Roma da nemmeno un mese e ha già rimediato una lesione al soleo della gamba sinistra

La lesione è di primo grado quindi i giorni di stop dovrebbero essere 15. In dubbio la sua presenza nel match contro il Napoli di domenica prossima. Immaginiamo la faccia del Gasp

Robinio Vaz

As Roma 25/01/2026 - campionato di calcio serie A / Roma-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Robinio Vaz

La questione infortuni sembra non voler risparmiare proprio nessuno. Ultimo, e sfortunatamente non ultimo, Robinio Vaz della Roma: arrivato il 14 gennaio dal Marsiglia a titolo definitivo, il classe ’07 ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Vediamo il fumo uscire dalle narici di Gasperini da circa 225 km di distanza.

Roma, infortunio Robinio Vaz

Riporta Filippo Biafora su X:

“Per Robinio Vaz è emersa una lesione primo grado al soleo della gamba sinistra”

Si prevede uno stop di almeno 15 giorni (lo riporta Angelo Mangiante) e, di conseguenza, è in forte dubbio la sua presenza per il match del Maradona che andrà in scena il 15 febbraio alle 20:45.

 

