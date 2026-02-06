Robinio Vaz è a Roma da nemmeno un mese e ha già rimediato una lesione al soleo della gamba sinistra
La lesione è di primo grado quindi i giorni di stop dovrebbero essere 15. In dubbio la sua presenza nel match contro il Napoli di domenica prossima. Immaginiamo la faccia del Gasp
La questione infortuni sembra non voler risparmiare proprio nessuno. Ultimo, e sfortunatamente non ultimo, Robinio Vaz della Roma: arrivato il 14 gennaio dal Marsiglia a titolo definitivo, il classe ’07 ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Vediamo il fumo uscire dalle narici di Gasperini da circa 225 km di distanza.
Roma, infortunio Robinio Vaz
Riporta Filippo Biafora su X:
“Per Robinio Vaz è emersa una lesione primo grado al soleo della gamba sinistra”
Per Robinio #Vaz è emersa una lesione primo grado al soleo della gamba sinistra#ASRoma @tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 6, 2026
Si prevede uno stop di almeno 15 giorni (lo riporta Angelo Mangiante) e, di conseguenza, è in forte dubbio la sua presenza per il match del Maradona che andrà in scena il 15 febbraio alle 20:45.
Robinio Vaz lesione di primo grado al polpaccio. Stop almeno 15 giorni
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) February 6, 2026