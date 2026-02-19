Sta continuando il lavoro differenziato, ma è in netto e costante miglioramento fisico. È troppo importante averlo in campo

McTominay, la Gazzetta è fiduciosa: l’infiammazione al gluteo sembra sparita

Ce la farà lo scozzese a giocare domenica a Bergamo alle 15? Al momento non c’è risposta. Repubblica scrive che Scott ha ancora dolore e che il fastidio muscolare non passa. La Gazzetta invece è più ottimista.

Scrive Vincenzo D’Angelo:

In questi giorni, tutto ruota intorno a Scott, che continua il lavoro differenziato ma che è in netto e costante miglioramento fisico.

L’infiammazione al gluteo è quasi sparita del tutto e McTominay ha voglia di riprendersi il suo posto.

Una fatica tenerlo a riposo, lo sa bene Conte che anche contro la sua volontà, ha preferito non rischiarlo nell’ultima di campionato: troppo importante avere Scott al meglio ora che inizia un periodo decisivo nella corsa alla prossima Champions. Fosse stato per Scott, a Genova avrebbe continuato a giocare zoppicando, e contro la Roma avrebbe pure stretto i denti. Ora c’è l’Atalanta all’orizzonte, è il Napoli spera di riaverlo al meglio. Il club ha cominciato a parlare con gli agenti (attesi a marzo in città) del suo futuro e di un rinnovo prioritario per tutti.