L’Ifab approva nuove norme per non perdere tempo (è tutto da stabilire che non creino ulteriori danni)

Durante la sua 140esima assemblea generale, l’International Football Association Board (Ifab) ha dato il via libera a una serie di novità pensate per rendere il gioco più veloce e limitare le perdite di tempo.

L’incontro si è svolto a Hensol, in Galles, e tra le modifiche più significative che debutteranno alla Coppa del Mondo 2026 c’è l’introduzione di un conto alla rovescia sulle rimesse laterali e sui calci di rinvio del portiere, per spingere le squadre a riprendere il gioco più rapidamente.

Ifab accelera il calcio

Scrive Ansa:

“Se l’arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio siano troppo lunghi o siano stati deliberatamente ritardati, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se la palla non entra in gioco alla fine del conto alla rovescia, l’arbitro assegna la rimessa laterale alla squadra avversaria; se la squadra calcia fuori, l’avversaria riceve un calcio d’angolo. Nuove norme anche per le sostituzioni. I giocatori devono lasciare il campo di gioco entro 10 secondi. Se il giocatore non riesce ad andarsene entro questo tempo, deve comunque uscire dal campo; tuttavia, il sostituto dovrà aspettare un minuto e potrà entrare solo alla prima interruzione del gioco”.

E conclude:

“Un capitolo è dedicato al Var con tre adeguamenti. In caso di prove evidenti, al Var sarà consentito di verificare e rivedere: cartellini rossi derivanti da un secondo cartellino giallo chiaramente errato; scambio di identità; e calci d’angolo chiaramente assegnati in modo errato, a condizione che la revisione possa essere completata immediatamente”.