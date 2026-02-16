Simonelli: “Il 28 febbraio l’Ifab voterà per approvare l’intervento del Var sui secondi gialli”

Dopo lo show di Beppe Marotta, anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni dei media presenti a margine dell’assemblea svoltasi oggi a Milano a proposito delle polemiche attorno ad arbitri e VAR.

Simonelli sulla situazione Var

“Qui non si viene per litigare di cose di campo, ma per discutere di cose comuni. L’episodio è stato snocciolato da tutti e il mio parere tecnico credo conti poco. La mia idea è che queste cose bisogna che non si verifichino, che sia stato un errore evidente è chiaro a tutti. Il problema è come evitare che questi errori si ripetano. Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il protocollo Var non è adeguato, per l’impossibilità di intervenire sui cartellini gialli la questione sarebbe già risolta da tempo. È una cosa che andrà in approvazione all’Ifab il 28 febbraio, e nemmeno come vorremmo noi: per me il Var dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo i secondi. II Var ci deve aiutare in tutte le situazioni, non può essere che, per un protocollo assurdo e scritto da chi non conosce bene il gioco del calcio, non possa farlo”.