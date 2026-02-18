Dopo la doppietta alla Juventus: "Non ho giocato nemmeno bene, ma in modo disordinato. Di solito è il contrario: sono molto pericoloso e non segno. Per una volta, va bene così"

Lang, subito la frecciata a Conte: “Al Galatasaray ho un allenatore che mi dà fiducia”

Noa Lang eroe di Champions per il Galatasaray (grande protagonista del 5-2 alla Juventus, ha segnato una doppietta sia pure con due gol piuttosto semplici).

Il Telegraaf, giornale olandese, ovviamente ne scrive:

L’olandese non ha brillato molto da quando ha lasciato il Psv la scorsa estate. I suoi primi sei mesi al Napoli sotto la guida di Antonio Conte sono stati difficili, dopodiché l’esterno è andato in prestito per il Galatasaray. Lì, Orkan Buruk lo ha schierato titolare in questa squadra di alto livello, nonostante finora non abbia fatto un’impressione particolarmente positiva. “Qui ho un allenatore che mi dà fiducia, il che è positivo”, ha dichiarato il 26enne nazionale olandese a Ziggo Sport dopo la partita .

Eppure Lang è stato critico nei confronti della propria prestazione. “Penso di aver giocato in modo disordinato e di non essere entrato davvero in partita. Di solito è il contrario: sono molto pericoloso e non segno. Per una volta, va bene così.”

Gli è piaciuta anche l’atmosfera all’Ali Sami Yen Spor Kompleksi. “Sono rimasto davvero scioccato dall’atmosfera allo stadio. Già in campionato pensavo fosse folle, ma oggi… Fischiavano così forte quando l’avversario aveva la palla, che mi fischiavano le orecchie.”

C’è anche un commento sul Telegraaf:

Una partita, non ha giocato nemmeno bene, anzi, malissimo, ma ha segnato due gol. È diventato subito un gran chiacchierone. Se fossi in lui, giocherei come un professionista per un mese e poi magari farei un punto, se proprio ci tenessi. Ma ora è davvero troppo presto.