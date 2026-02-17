Lang grande protagonista del tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, lui segna una doppietta

Tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, Lang e Osimhen grandi protagonisti

La Juventus è con un piede e tre quarti fuori dalla Champions. Stava vincendo 2-1 a fine primo tempo e ha finito col perdere 5-2. Grandi protagonisti della serata Osimhen e Lang autore di una doppietta. E probabilmente anche Spalletti che all’intervallo ha sostituito Cambiaso (perché ammonito) con Cabal (e non con Kostic). In ventidue minuti, Cabal ha rimediato due ammonizioni e ha lasciato la Juventus in dieci uomini. Ma i bianconeri stavano già perdendo 3-2. Poi, è stata una debacle. Con clamorosi errori difensivi. Sono arrivati il quarto e il quinto gol. Doppietta di Noa Lang che Conte non ha voluto più a Napoli e che invece sta entusiasmando a Istanbul. Due gol facili ma devi essere bravo a farti trovare al posto giusto nel momento giusto.

Nel primo tempo la Juve aveva prontamente reagito al gol del Gala, con una doppietta di Koopemeiners.

Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (la cronaca durante la partita)

Noa Lang eroe della serata a Istanbul in Champions. Una sua doppietta sta trascinando il Gala alla vittoria contro la Juve: sta vincendo 4-2 e perdeva 2-1. Ha segnato due gol di rapina. Il secondo, quello del 4-2, su clamoroso errore difensivo della Juve con Thuram. Noa Lang si è fatto trovare pronto. Ora, sta vincendo 5-2.

Come quando l’olandese vestiva la maglia del Psv contro la Juventus in Champions (era la scorsa stagione ndr) ecco che anche oggi Noa Lang è andato a segno contro i bianconeri. La situazione è un po’ diversa. Siamo in Turchia, playoff di Champions tra il Galatasaray e la squadra di Spalletti. Lang è in prestito e già in SuperLig turca sta diventando popolare con i suoi dribbling e le sue giocate. Quelle che Conte sopportava poco. Evidentemente dove si trova ora, rappresenta di più la sua dimensione. È arrivato al gol dopo un’azione corale, un tap-in semplicissimo. Ha segnato il gol del 2-2. Prima del 3-2 per i turchi. Poi, ha realizzato la doppietta personale col 4-2. La partita è ancora in corso. Ricordiamo che Lang ha segnato solo un gol con il Napoli al Maradona.