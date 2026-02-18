Hamilton sorprende tutti in Bahrain e fa marcia indietro sulla Ferrari: “Le prestazioni della SF-26 sono entusiasmanti”

Vuoi vedere che la Ferrari ha imbroccato finalmente la strada giusta? Alla vigilia della seconda parte dei test F1, Lewis Hamilton si è lasciato andare a dichiarazioni molto ottimistiche sulla Ferrari:“Prestazioni della SF-26 entusiasmanti. Ho potuto svilupparla, ha il mio DNA”. Cose mai viste e, soprattutto, sentite prima che riporta Formulapassion.it

Una settimana fa, durante i test in Bahrain il sette volte iridato si lamentava della difficoltà della gestione dell’energia ma con il passare dei chilometri ha trovato feeling con le macchine figlie dei regolamenti 2026.

“Le prestazioni dell’auto finora mi entusiasmano davvero. Lavorare con le auto di nuova generazione è un’esperienza completamente diversa; stiamo cercando di risolvere tutto da zero e in tempo reale“, questo il commento del britannico in conferenza stampa. “Mi sono ambientato molto meglio, capisco tutti gli aspetti del rapporto lavorativo. Alla fine dell’anno scorso l’empatia e la fame all’interno del team mi sembravano positive. Forse non sono mai stato così ottimista nei test negli ultimi cinque anni“.

“L’anno scorso ho dovuto gareggiare con un’auto le cui fondamenta le avevo ereditate da qualcun altro. Ma la macchina del 2026 è un modello che ho sviluppato personalmente al simulatore negli ultimi 8-10 mesi. Ha letteralmente il mio DNA, mi ci sento molto più legato“.