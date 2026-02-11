Lewis Hamilton è realmente preoccupato della sua prossima stagione in Ferrari. Oltre ai difetti della monoposto, le problematiche sembrano essere riferite anche all’assenza attuale di un ingegnere di pista per l’ex campione del mondo statunitense. Ne parla il Telegraph, che riporta le dichiarazioni di Hamilton, intervenuto in apertura dei test in Bahrain (lì dove ha percorso 52 giri al mattino). Attualmente, Lewis sta lavorando con l’ex ingegnere di Kimi Raikkonen.

La stagione non è neanche iniziata ed Hamilton è già preoccupato della sua Ferrari

Si legge così sul quotidiano britannico:

“Lewis Hamilton ha dichiarato di temere che il ritardo nella nomina del suo nuovo ingegnere di pista possa essere “dannoso per la stagione”, confermando che la persona che prenderà il posto di Riccardo Adami potrà iniziare a lavorare per la Ferrari solo dopo “qualche gara”. Intervenendo nel giorno di apertura dei test in Bahrain, dove ha percorso 52 giri al mattino prima di cedere il volante al compagno di squadra Charles Leclerc nel pomeriggio, Hamilton ha ammesso che la situazione con il suo ingegnere di pista era tutt’altro che ideale e stava contribuendo a un “periodo difficile”. […]

Per il momento, Hamilton sta lavorando con Carlo Santi, il vecchio ingegnere di pista di Kimi Raikkonen. […] Hamilton ha affermato che avrebbe preferito avere il suo nuovo uomo già al suo posto, data l’importanza del rapporto pilota-ingegnere e il tempo che può richiedere per costruire un rapporto.

“All’inizio della stagione, ci saranno altri cambiamenti e dovrò imparare a lavorare con qualcuno di nuovo. Questo è dannoso per la stagione. Una stagione in cui vuoi arrivare con persone che hanno fatto più stagioni, che hanno attraversato momenti belli e brutti e, sai, sono calme. Ma è la situazione che mi trovo ad affrontare, e cercherò di fare del mio meglio. Noi, la squadra, stiamo cercando di fare del nostro meglio per contribuire a migliorare la situazione il prima possibile.” Rivolgendo l’attenzione alle nuove auto del 2026, Hamilton ha scherzato dicendo che i fan “avrebbero bisogno di una laurea” per capire cosa sta succedendo.

Per la prima volta nella storia di questo sport, la F1 introduce contemporaneamente telai e power unit completamente nuovi. Gli appassionati dovranno abituarsi alla nuova terminologia, con la gestione della batteria, le diverse modalità di potenza e i dispositivi aerodinamici mobili che diventeranno caratteristiche chiave. “Nessuno dei tifosi lo capirà”, ha previsto Hamilton. “Non credo. È così complesso. È ridicolmente complesso. L’altro giorno ho partecipato a una riunione e ci hanno spiegato tutto. È come se ci volesse una laurea per capirlo appieno”.