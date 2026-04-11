Master 1000, in finale sarà Sinner contro Alcaraz

Alcaraz-Vacherot finisce 6-4 6-4 per lo spagnolo, campione in carica, che raggiunge così Sinner in finale a Monte Carlo. due si sfideranno da numero 1 e numero 2 del ranking mondiale
Italy's Jannik Sinner hits a return to USA's Ben Shelton during their men's singles quarter-final match on day eleven of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 28, 2026. (Photo by Martin KEEP / AFP)
Finisce 6-4 6-4 per lo spagnolo, campione in carica (lo scorso anno aveva vinto contro Musetti), che raggiunge così Sinner in finale del Master 1000. I due si sfideranno da numero 1 e numero 2 del ranking mondiale, mentre Vacherot sale fino alla posizione numero 17.
di Mario Alberto Vasaturo - Due scudetti, tanta esperienza e punto di ferro sono le caratteristiche di Jasmin Repesa, nuovo allenatore della Guerri Napoli e incaricato di ridare nuova linfa alla squadra.
di Mario Alberto Vasaturo - Due vittorie nelle ultime dodici, una nella ultime nove e rischio retrocessione. Sono queste le motivazioni che hanno portato la società della Guerri Napoli ha esonerare a poche giornate dalla fine Alessandro Magro.
di Mario Alberto Vasaturo - “18 palle perse e pochi possessi, così non si può vincere contro Brescia”, questa la lettura tattica di coach Magro al termine della partita persa dalla Guerri contro la Germani Brescia. Adesso anche lui sa che settimana prossima Napoli si gioca la salvezza.
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di Mario Alberto Vasaturo - Trasferta insidiosa per la Guerri Napoli Basket, attesa sul campo della Germani Brescia. I partenopei cercano il riscatto dopo il ko di Cremona in un match cruciale per tenere a distanza la zona retrocessione. Sfida speciale per l'ex, coach Magro, e per il neo-capitano Caruso.
di Mario Alberto Vasaturo - La sua stagione alla Guerri Napoli non è stata indimenticabile, ma Stefano Gentile sembra aver già trovato la sua nuova casa, distante solo qualche chilometro dall'Alcott Arena: Scafati.
di Mario Alberto Vasaturo - Anche l'ex cestista si unisce al coro di sportivi contro il presidente Figc: "In Nba non mi sentivo più professionista di chi sudava otto ore al giorno e guadagnava duemila euro con le Fiamme Oro"