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Master 1000, in finale sarà Sinner contro Alcaraz

Alcaraz-Vacherot finisce 6-4 6-4 per lo spagnolo, campione in carica, che raggiunge così Sinner in finale a Monte Carlo. due si sfideranno da numero 1 e numero 2 del ranking mondiale

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Italy's Jannik Sinner hits a return to USA's Ben Shelton during their men's singles quarter-final match on day eleven of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 28, 2026. (Photo by Martin KEEP / AFP)

Il dominio assoluto di Sinner contro il povero Zverev e la lotta di Alcaraz contro Vacherot: non importa come, in finale ci sono sempre loro 2.

Monte Carlo, sarà ancora Sinner-Alcaraz

Finisce 6-4 6-4 per lo spagnolo, campione in carica (lo scorso anno aveva vinto contro Musetti), che raggiunge così Sinner in finale del Master 1000. I due si sfideranno da numero 1 e numero 2 del ranking mondiale, mentre Vacherot sale fino alla posizione numero 17.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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