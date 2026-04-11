Guerri Napoli pronta per Treviso, Caruso: “Ottima settimana con Repesa, siamo carichi”

L'esonero di Alessandro Magro, l'arrivo di Repesa, e la sua presentazione ufficiale, ma domani alle ore 18:30 si scende in campo e la Guerri Napoli del nuovo coach croato ha zero margine d'errore.

Domani alle 18:30 l’Alcott Arena ospiterà la sfida della 26ª giornata di Serie A tra Guerri Napoli e Nutribullet Treviso. Dopo una settimana intensa iniziata con l’esonero di Alessandro Magro e l’ingaggio del nuovo coach, Jasmin Repesa, i partenopei sono chiamati al riscatto dopo i recenti scivoloni in trasferta contro Cremona e Brescia. La partita di domani è, a tutti gli effetti, la più importante della stagione. Affronteranno il fanalino di coda del campionato, una formazione che però si presenta in grande spolvero: il gruppo guidato da coach Nicola è infatti reduce da tre successi consecutivi su Cremona, Sassari e Tortona, ma se dovessero vincerebbe si avvicinerebbero ad una sola vittoria dalla Guerri.

In vista del match, queste le parole di Guglielmo Caruso: “Siamo consapevoli della grande importanza di questa partita. Veniamo da un’ottima settimana di lavoro con il nostro nuovo coach Repesa. Siamo davvero carichi. Sarà una partita molto dura ed avremo bisogno, come sempre hanno fatto, del supporto dei nostri tifosi ed ognuno di noi dovrà scendere in campo con la giusta mentalità. Vogliamo finire bene questa stagione e per poterlo fare, dobbiamo partire da questa sfida contro Treviso.”

I tifosi potranno seguire il match in diretta streaming su LBATV, oltre a ricevere aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della Guerri Napoli. Il canale YouTube “Napoli Basketball TV” offrirà la copertura in diretta dell’ampio pre-partita a partire dalle 17:30, ricco di interviste e approfondimenti, ricordando che la stessa piattaforma trasmette l’intera stagione della squadra in esclusiva per il pubblico di Stati Uniti e Canada.