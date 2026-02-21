Gli interisti sbroccano per i fischi a Bastoni e invadono i social del Lecce: “Magari andate in B”
Le accuse di doppiofedismo si sprecano: "La motivazione dei fischi a Bastoni? Ma tifate Lecce o Juve?" Alcuni fanno addirittura la morale su Cheddira: "Ma adesso fischierete anche Cheddira per la mano al volto dopo che gli è stata toccata la spalla?"
L’accoglienza riservata a Bastoni durante Lecce-Inter era prevedibile: la bruttezza di certi gesti non conosce confini dettati dai colori sociali e, i fischi a ogni tocco di palla del difensore nerazzurro, lo certificano con crudo realismo. I tifosi dell’Inter non l’hanno presa bene e hanno praticamente invaso la pagina Instagram del club salentino.
Fischi a Bastoni: i commenti degli interisti
Il tenore dei commenti è questo:
“La motivazione dei fischi a Bastoni? Ma tifate Lecce o Juve? Magari andate in B”
Siete solo dei piccoli uomini a fischiare Bastoni, facile così no?”
“Fischiate, che l’anno prossimo le giocate tutte di Sabato”
“Che i Leccesi fossero tutti doppiofedisti lo sapevamo già, oggi abbiamo avuto la conferma branco di Gobbi”
Alcuni fanno anche la morale a Cheddira, reo di aver simulato:
“Ma adesso fischierete anche Cheddira per la mano al volto dopo che gli è stata toccata la spalla??”
Altri, molto meno educati, ve li risparmiamo.