Gli interisti sbroccano per i fischi a Bastoni e invadono i social del Lecce: “Magari andate in B”

Le accuse di doppiofedismo si sprecano: "La motivazione dei fischi a Bastoni? Ma tifate Lecce o Juve?" Alcuni fanno addirittura la morale su Cheddira: "Ma adesso fischierete anche Cheddira per la mano al volto dopo che gli è stata toccata la spalla?"

L’accoglienza riservata a Bastoni durante Lecce-Inter era prevedibile: la bruttezza di certi gesti non conosce confini dettati dai colori sociali e, i fischi a ogni tocco di palla del difensore nerazzurro, lo certificano con crudo realismo. I tifosi dell’Inter non l’hanno presa bene e hanno praticamente invaso la pagina Instagram del club salentino.

Fischi a Bastoni: i commenti degli interisti

Il tenore dei commenti è questo:

“La motivazione dei fischi a Bastoni? Ma tifate Lecce o Juve? Magari andate in B”

Siete solo dei piccoli uomini a fischiare Bastoni, facile così no?”

“Fischiate, che l’anno prossimo le giocate tutte di Sabato”

“Che i Leccesi fossero tutti doppiofedisti lo sapevamo già, oggi abbiamo avuto la conferma branco di Gobbi”

Alcuni fanno anche la morale a Cheddira, reo di aver simulato:

“Ma adesso fischierete anche Cheddira per la mano al volto dopo che gli è stata toccata la spalla??”

Altri, molto meno educati, ve li risparmiamo.