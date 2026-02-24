È colpa della pirateria o di questi arbitri se gli ascolti dell’orrido calcio sono in caduta libera? (Libero)

Il quotidiano Libero – non certo un amico del Napoli e di Conte – è indignato per la domenica arbitrale, definisce lunare il gol annullato a Hojlund per inesistente fallo su Hien e sottolinea come queste decisioni arbitrali stanno contribuendo a far disamorare i tifosi e gli appassionati.

Scrive Libero con Gabriele Galluccio:

Sarà mica colpa della pira­te­ria se l’inte­resse e gli ascolti dell’orrido cal­cio sono in caduta libera? Il nostro cam­pio­nato è “ava­riato” non solo per lo spet­ta­colo medio­cre che offre, ma anche e soprat­tutto per le con­ti­nue con­ta­mi­na­zioni arbi­trali. Ormai fa più noti­zia quando una par­tita fila liscia (è il caso di Doveri che per aver svolto bene il suo lavoro in Inter-Napoli è stato incen­sato per giorni), rispetto a quando viene mac­chiata da un disa­stro arbi­trale.

Quanto acca­duto in Ata­lanta-Napoli è lunare, con il signor Chiffi che ha annul­lato il 2-0 dei par­te­no­pei per un fallo di Hoj­lund su Hien che non è mai avve­nuto, nel rumo­roso silen­zio del Var.

L’Aia ha rite­nuto la pre­sta­zione di Chiffi insuf­fi­ciente, ma come La Penna (quello di Inter-Juve, per inten­derci) verrà fer­mato per un turno e poi tor­nerà in campo, come se nulla fosse acca­duto. Intanto però il Napoli è furioso, per­ché ha visto un arbi­tro annul­lar­gli il match point per la Cham­pions e pre­stare il fianco alla rimonta dell’Ata­lanta, che ha cam­biato tutti gli equi­li­bri del cam­pio­nato.

