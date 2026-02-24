È colpa della pirateria o di questi arbitri se gli ascolti dell’orrido calcio sono in caduta libera? (Libero)
Persino per Libero il gol di Hojlund era regolare: ormai fa più notizia quando una partita fila liscia, rispetto a quando viene macchiata da un disastro arbitrale.
Il quotidiano Libero – non certo un amico del Napoli e di Conte – è indignato per la domenica arbitrale, definisce lunare il gol annullato a Hojlund per inesistente fallo su Hien e sottolinea come queste decisioni arbitrali stanno contribuendo a far disamorare i tifosi e gli appassionati.
Scrive Libero con Gabriele Galluccio:
Sarà mica colpa della pirateria se l’interesse e gli ascolti dell’orrido calcio sono in caduta libera? Il nostro campionato è “avariato” non solo per lo spettacolo mediocre che offre, ma anche e soprattutto per le continue contaminazioni arbitrali. Ormai fa più notizia quando una partita fila liscia (è il caso di Doveri che per aver svolto bene il suo lavoro in Inter-Napoli è stato incensato per giorni), rispetto a quando viene macchiata da un disastro arbitrale.
Quanto accaduto in Atalanta-Napoli è lunare, con il signor Chiffi che ha annullato il 2-0 dei partenopei per un fallo di Hojlund su Hien che non è mai avvenuto, nel rumoroso silenzio del Var.
L’Aia ha ritenuto la prestazione di Chiffi insufficiente, ma come La Penna (quello di Inter-Juve, per intenderci) verrà fermato per un turno e poi tornerà in campo, come se nulla fosse accaduto. Intanto però il Napoli è furioso, perché ha visto un arbitro annullargli il match point per la Champions e prestare il fianco alla rimonta dell’Atalanta, che ha cambiato tutti gli equilibri del campionato.
