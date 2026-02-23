Anche per il New York Times il fallo di Hojlund è inesistente

“Il Napoli ha perso anche a Bergamo, in circostanze controverse”. The Athletic – a firma James Horncastle – parla ovviamente anche del Napoli nel consueto punto settimanale sulla Serie A. Si sofferma su quanto accaduto a Bergamo tra Atalanta e Napoli: Chiffi le decisioni arbitrali, il Var, i gol e i rigori. Scrive il quotidiano online:.

Convinto di essere andato 2-0 contro l’Atalanta, Conte era incredulo quando l’arbitro ha annullato il gol di Miguel Gutierrez per un fallo inesistente di Rasmus Hojlund su Isak Hien.

Figurarsi per gli anglosassoni quanto possa essere fallo quello di Hojlund, in Premier League si metterebbero a ridere.

Prosegue Horncastle.

“Dov’è? Dov’è? Dov’è? Dov’è?” si è chiesto su Dazn il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. “Dalla tribuna pensavo che la palla fosse uscita. (Non era così). Guardate! Che cosa sta facendo? Che cosa sta facendo? È assurdo. È imbarazzante. Cosa sta facendo il Var? Perché non richiama l’arbitro alla revisione? Ci stiamo giocando la qualificazione in Champions League e loro annullano il gol. Forse saremmo andati sul 2-0 e avremmo perso comunque, ma questo non è calcio. Sono senza parole. È una vergogna”

Come potete immaginare, l’Atalanta ha poi completato la rimonta vincendo 2-1. I bergamaschi si sono così accodati al Como nella corsa alle spalle di Napoli e Juventus, con il fiato sul collo di entrambe.

“Nessuno credeva in noi”, ha dichiarato a Sky l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino. “Quando sono subentrato (a novembre), eravamo tredicesimi. Ora siamo lassù”. Vincere sei delle ultime sette partite casalinghe, tra cui l’umiliante 3-0 alla Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, ha senza dubbio avuto un ruolo. Ecco perché l’Atalanta conserva ancora qualche speranza di ribaltare i playoff di Champions League con il Borussia Dortmund questa settimana.