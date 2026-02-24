Conte ha chiesto chiarimenti a Chiffi nello spogliatoio, poi ha deciso di non parlare (Corsport)

Antonio Conte domenica nel post-partita non ha parlato. E bene ha fatto, secondo noi. Non può essere sempre e solo il front-man del Napoli. Deve esserci la società, deve farsi sentire anche il club, deve crescere anche l’altra ala del Napoli. Pur avendo un allenatore che è ambasciatore, direttore sportivo, uomo copertina, personaggio che buca il video. Il Corriere dello Sport, con Fabio mandarini, scrive che però Conte negli spogliatoi di Bergamo ha chiesto un chiarimento all’arbitro Chiffi e dopo questo chiarimento avrebbe deciso di rimanere in silenzio. A parlare, come abbiamo visto, è andato il direttore sportivo Giovanni Manna.

Scrive il Corsport:

Manna, domenica, è stato chiaro: «Non siamo gli unici e qualcuno sopra deve fare dei ragionamenti: non funziona niente oggi, non capisco il protocollo e tantomeno le risposte». Ne aveva chieste anche Conte direttamente a Chiffi e agli arbitri a Bergamo, negli spogliatoi della New Balance Arena. Poi, è rimasto in silenzio: ha deciso di non parlare dopo la partita, mentre il direttore sportivo ha ribadito il pensiero del club e del mondo Napoli anche in sala stampa dopo l’intervento al cospetto delle telecamere. Citando altri due episodi andati in scena a Torino e al Maradona.