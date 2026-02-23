Giusto che Manna abbia parlato da dirigente. Ma si può sapere che è successo, perché i titolari cadono come foglie?

Manna riprende finalmente la parola, consente a Conte di evitare altri monologhi, invettive, danni (Corbo)

Antonio Corbo su Repubblica analizza la sconfitta del Napoli e chiude con alcune riflessioni tra infortuni e l’intervento pubblico del direttore sportivo Giovanni Manna.

Scrive Corbo:

Si avverte invece l’inferiorità del Napoli sul gioco alto. I centimetri non sono opinioni. Senza McTominay, Rrahmani, Di Lorenzo è fatale che subisca per la prima volta due gol di testa. Giusto che Giovanni Manna abbia parlato da dirigente a un calcio sgrammaticato. Riprende il suo ruolo, era ora. Consente a Conte di evitare altri monologhi, invettive, danni. Ma la zona Champions diventa problematica se si considera la catena di infortuni solo come una inevitabile, misteriosa, drammatica fatalità. Si può sapere che è successo, perché i titolari cadono come foglie, come mai la parola emergenza abbia nascosto quello che una volta si chiamava Napoli?

