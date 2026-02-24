Chiffi ha arbitrato tre volte il Napoli: tre sconfitte degli azzurri (a Milano non vide un rigore su McTominay)

Tre su tre: ottima statistica. Chiffi a Bergamo stava rovinando la sua statistica ma poi si è rifatto nel corso della partita tra rigore revocato e soprattutto gol annullato. Con le sue decisioni ha spianato a strada alla rimonta bergamasca.

Ricorda il Corriere dello Sport che col Napoli quest’anno l’arbitro è stato infallibile, un cecchino.

Scrive Fabio Mandarini:

Manna ha ricordato il rigore negato a Hojlund contro la Juve allo Stadium per un nettissimo fallo di Bremer; nella stessa azione, tra l’altro, c’erano gli estremi per punire l’intervento di Kalulu su Vergara in area. Poi, ha citato la sfi da con il Verona a Fuorigrotta: rigore concesso all’Hellas per fallo di mano di Buongiorno ravvisato al Var, ignorando però il fallo di Valentini in salto che lo induce al tocco di mano. Il ds non ha aggiunto il rigore non visto a San Siro contro il Milan per fallo di Tomori su McTominay: l’arbitro della partita? Chiffi di Padova, ancora lui, evidentemente fuori forma anche a settembre a San Siro. Per la cronaca: ha arbitrato il Napoli pure al Dall’Ara contro il Bologna, tre sconfitte su tre. A concludere il dossier c’è la mancata ammonizione di Ramon per fallo su Hojlund, la seconda, che avrebbe sancito l’espulsione del difensore del Como nei quarti di Coppa Italia, poi persi ai rigori. Quasi sempre Rasmus il protagonista, a questo punto uno dei calciatori meno tutelati della Serie A.

