Ovechkin, il Messi dell’hockey in America è russo e putiniano. A Washington è un’icona e tutti fanno finta di niente

Lo scorso 6 aprile, Alexander Ovechkin, leggenda dell’hockey su ghiaccio, ha superato il record di gol in Nhl detenuto da Wayne Gretzky. Ha segnato il suo gol numero 895 in Nhl. Ha superato una leggenda. È una figura politicamente controversa. Pur essendo ammirato come uno dei più grandi atleti della storia, la sua stretta vicinanza a Vladimir Putin e il suo sostegno pubblico al presidente russo, anche dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, hanno suscitato dibattiti e polemiche.

Nonostante ciò, nella Nhl e a Washington, Ovechkin gode di grande rispetto e pochi affrontano apertamente la questione politica, preferendo la diplomazia o ignorando il tema per mantenere l’unità nello spogliatoio e tra i tifosi. I legami di Ovechkin con il Cremlino sono ben noti, con gesti pubblici e sponsorizzazioni che riflettono il suo sostegno, mentre molti altri atleti russi tacciono o subiscono pressioni.

A Washington, città con grande influenza politica e diplomatica, Ovechkin è celebrato come un eroe locale, simbolo di successo sportivo e orgoglio cittadino, tanto da avere un giorno a lui dedicato. Tuttavia, pochi, soprattutto alcuni ucraini e attivisti, esprimono disagio e critica verso la presenza di Ovechkin come icona, ma queste voci restano marginali in un contesto dove la politica viene spesso evitata nel mondo dello sport.

Ovechkin amico di Putin

Scrive L’Equipe:

“La vicinanza di Ovechkin a Vladimir Putin non lascia dubbi. Il suo profilo Instagram mostra una foto dei due uomini scattata al Cremlino durante una ricezione della nazionale nel 2014. Ovechkin era stato coinvolto nel discorso ufficiale attorno ai Giochi di Sochi di quell’anno.

Primo tedoforo russo a Olimpia nel settembre 2013, era il volto di quei Giochi dal costo esorbitante, macchiati da uno scandalo di doping di Stato, seguiti dall’annessione della Crimea e dall’intrusione dei “volontari” russi nel Donbass. Ovechkin rilanciava allora sui social lo slogan della campagna di reclutamento, “salvate i bambini dal fascismo”, mentre la propaganda russa alimentava le fake news sulle presunte atrocità dei militari ucraini.

Tre mesi dopo, la squadra di Ovechkin vince i Mondiali a Minsk, nella Bielorussia alleata, dove viene fotografato mentre aiuta Putin a bere champagne dalla coppa e ottiene da lui una Mercedes per ogni giocatore, premio riservato ai soli campioni olimpici”.

A settembre, la star pubblica un messaggio su Instagram per il compleanno del presidente:

«Siete sulla strada giusta, rispettiamo le vostre azioni e vi sosterremo sempre in tutto perché amiamo anche noi il nostro Paese!». Nell’estate 2016, Putin gli offrirà in cambio un magnifico servizio da tè come regalo di nozze.

«Putin è il mio presidente»

Il campione va oltre. Nel novembre 2017 lancia un hashtag e un sito, “Putin Team”: «Far parte di questa squadra è per me un privilegio, la stessa sensazione di quando indossi la maglia russa».

Putin non è ancora candidato alla rielezione del 2018, ma i dubbi sono pochi. Temendo di dividere un’America anti-russa che mette in discussione la sua ingerenza nell’elezione che ha portato Donald Trump al potere, Ovechkin tenta di disinnescare:

«È una mia idea… Ma non so cosa succeda laggiù… Io gioco qui e non voglio litigare tra i due Paesi».

I tifosi di hockey non gliene hanno fatto una colpa, forse con sua grande sorpresa. Dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina, sulla scia delle Olimpiadi invernali del 2022, Ovechkin era atteso al varco per il suo sostegno a Putin. In conferenza stampa, il 25 febbraio, non lo molla: «È il mio presidente… Ma io sono uno sportivo, non un politico».

E la guerra?

«È una situazione difficile da entrambe le parti. Ho molti amici in Russia come in Ucraina, ed è duro vedere la guerra. Spero che finisca presto… Per favore, niente più guerra!».

Parole moderate, accettabili su entrambe le sponde dello stretto di Bering. Una fuga di notizie orchestrata dal club afferma che il giocatore non ha tolto la famosa foto profilo compromettente per timore di mettere in pericolo la sua famiglia.