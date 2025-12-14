Trump premia “Miracle” la nazionale di hockey su ghiaccio che sconfisse l’Urss ai Giochi del 1980

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, ha onorato alla Casa Bianca la squadra maschile di hockey su ghiaccio statunitense delle Olimpiadi del 1980 in occasione della firma di un disegno di legge che assegna la Congressional Gold Medal. Ne scrive la Reuters. L’onorificenza arriva a quasi 46 anni dalla vittoria degli Stati Uniti alle Olimpiadi del 1980 a Lake Placid, New York.

Trump ha premiato allo Studio ovale la nazionale di Hockey su ghiaccio

«Siamo lieti di essere oggi in compagnia di vere leggende della storia dello sport americano, eroi per l’intera nazione. La squadra olimpica statunitense di hockey su ghiaccio del 1980», ha dichiarato Trump. «Questo è stato uno dei momenti più grandi che abbia mai visto nello sport, e io amo lo sport. Questi sono gli uomini che ci hanno regalato una delle vittorie atletiche più memorabili di tutti i tempi. Chiamata il miracolo sul ghiaccio. Suppongo che sia davvero stato così».

Il disegno di legge, introdotto per la prima volta nell’ottobre 2024, era stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti ad aprile e poi dal Senato a settembre, ricevendo sostegno unanime. La Congressional Gold Medal, il più alto riconoscimento conferito da Congresso a un civile, viene assegnata a «persone che hanno avuto un impatto significativo e duraturo sulla storia e sulla cultura americana».

La squadra americana, composta in gran parte da giocatori dilettanti e guidata da Herb Brooks, ha superato il torneo, che ha incluso la sorprendente vittoria sulla temuta Unione Sovietica nella celebre partita del “Miracolo sul ghiaccio”, durante la quale Al Michaels esclamò: «Credete nei miracoli? Sì!» Nell’ultima partita, gli Stati Uniti hanno sconfitto la Finlandia conquistando la medaglia d’oro. Il capitano della squadra Mike Eruzione, il portiere Jim Craig e la famiglia del compianto Brooks erano presenti venerdì nell’Ufficio Ovale.

L’impresa è diventata un film nel 2004

“Miracle” (2004), noto in italiano come “Miracolo sul ghiaccio”, è il film che racconta la vera storia dell’allenatore Herb Brooks e della squadra di hockey su ghiaccio statunitense che sconfisse l’imbattibile nazionale sovietica alle Olimpiadi Invernali di Lake Placid nel 1980. La pellicola è diretta da Gavin O’Connor e vede Kurt Russell nel ruolo di Brooks. Esiste anche un film TV del 1981, anch’esso intitolato “Miracle on Ice”.

Il disegno di legge prevede l’assegnazione di tre medaglie, una delle quali sarà esposta al Lake Placid Olympic Center, una al Museo della U.S. Hockey Hall of Fame di Eveleth, Minnesota, e una al U.S. Olympic & Paralympic Museum di Colorado Springs, Colorado. Billie Jean King, Willie O’Ree, Steve Gleason e Larry Doby sono altre figure sportive che, nell’ultimo decennio, hanno ricevuto la Congressional Gold Medal.