Sinner, dominio imbarazzante: Zverev trattato da sparring partner

Jannik Sinner è sempre più una schiacciasassi. La sconfitta con Djokovic agli Australian Open sono un remoto ricordo. A Monte Carlo è in finale. L’italiano ha preso a pallate Zverev (numero tre del mondo): 6-1 6-4 il risultato finale. Il secondo set non è stato lottato. Sul 4 pari, Jannik ha leggermente accelerato ed è finita. Zverev non ha avuto una palla break in tutta la partita. Sinner ha stradominato, è stato davvero imbarazzante. Sembrava una partita tra giocatori di categorie diverse (e in realtà lo sono). Sinner ha ormai inserito la palla corta nel proprio ventaglio di opportunità ed è un’arma micidiale: cortissima e ben coperta, il tedesco non ci è mai arrivato. Ma non è stato solo palle corte, of course. Non c’è stata partita da fondo campo. Bravissimo a venire rete. Ovviamente a servire (la sua battuta è decisamente migliorata). È stato un massacro sportivo.

Sinner viene dal bis negli Stati Uniti e ora è finale sulla terra rossa. Non ha mai vinto a Monte Carlo. È alla seconda finale in un Master 1000 sulla terra rossa. La prima è stata a Roma lo scorso anno, persa contro Alcaraz. Domani affronterà proprio Alcaraz che ha battuto 6-4 6-4 il monegasco Vacherot.