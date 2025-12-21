L’unico dubbio di Conte riguarda Lang ed Elmas, Buongiorno può tornare dal 1′ (Gazzetta)

"Davanti Hojlund e Neres, il nuovo tesoro di Napoli. Buongiorno incalza Juan Jesus nonostante il brasiliano sia stato tra i migliori contro il Milan"

Secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe un solo dubbio riguardo alla gara contro il Bologna di domani sera. Elmas o Lang? Con il primo, più centrocampista, il Napoli è riuscito ad infastidire la difesa a 3 del Milan, al netto dei diversi errori tecnici del macedone durante la partita. Lang potrebbe mettere maggiormente in difficoltà nell’uno-contro-uno il lato destro della difesa di Italiano, spesso molto alta in pressione ma coraggiosa nel ripiegare lasciando tanto campo dietro di sé.

Gazzetta: solo un dubbio per Conte, riguarda Lang ed Elmas

Scrive così in un paragrafo la Rosea:

“Su Riad è tornato il sole, così per la dirigenza del Napoli c’è stato modo anche di godersi la città, oltre che di partecipare ad alcuni incontri ufficiali. […] Verso la finale col Bologna, Antonio Conte ha alcuni dubbi da sciogliere. Buongiorno incalza Juan Jesus per un posto in difesa, mentre Lang se la gioca con Elmas sulla trequarti. Davanti guida Hojlund: lui e Neres sono il nuovo tesoro di Napoli”.

Quanto al Bologna:

“Eccoci ai rientri in campo: Skorupski è con la squadra a Riad e probabilmente sarà pronto solo per il 28 dicembre, stessa cosa per Remo Freuler. Italiano li aspetta dopo il ko di Bernardeschi, che tornerà tra 6 settimane”

Stop anche per Beukema: trauma contusivo, oggi non parteciperà agli allenamenti Sam Beukema ha riportato un trauma contusivo che probabilmente gli impedirà di essere a disposizione per la gara di domani, valida per la finale di Supercoppa contro il suo Bologna. Trattandosi di un evento traumatico e contusivo, è possibile che nel caso il giocatore recuperi per la sfida alla Cremonese di domenica prossima.