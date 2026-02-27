Conte sta aspettando i rientri a centrocampo per passare al 4-1-4-1 (Repubblica)

Il Napoli incassa troppi gol. Con 27 gol subiti, è l’ottava difesa del campionato. Persino la Lazio di Sarri ne ha incassati di meno: 25. Tra le squadre in lotta per un posto Champions, la formazione di Conte è quella che ha la peggior difesa. Pesano gli infortuni, è chiaro, ma il tecnico deve trovare soluzioni che possano garantire maggiore solidità in questo finale di campionato. Il Napoli deve assolutamente qualificarsi per la prossima Champions. E ora, con alle porte i recuperi dei centrocampisti (Anguissa dovrebbe essere convocato per Verona, Gilmour è già arruolato da settimane, McTominay e De Bruyne sono vicini al rientro), potrebbe passare al 4-1-4-1 che dovrebbe garantire più compattezza in fase difensiva.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Senza Rrahmani e Di Lorenzo l’emergenza in difesa

è diventata strutturale e tocca a Conte blindare in qualche modo il suo reparto arretrato, trovando il modo di uscire dal Bentegodi con la porta inviolata. La missione nei prossimi 90’ non pare impossibile, contro un avversario che ha realizzato in campionato appena 19 gol in 26 giornate. I progressi di Beukema (tra i migliori a Bergamo per duelli vinti e palloni recuperati, al di là del secondo centro personale) fanno sperare. Ma in prospettiva, col recupero di Gilmour e quelli vicini di Anguissa, McTominay e De Bruyne, la strada maestra sembra il cambio di modulo: 4-1-4-1 e centrocampo più robusto. Con l’ottava difesa in Champions non si va.