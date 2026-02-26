Il Corsport: tutte cose che hanno riempito il mondo dei social e i sotterranei dell’informazione. Anguissa stava discutendo il rinnovo del suo contratto quando s’è fermato

Anguissa, radio social aveva detto di tutto: stagione finita, chissà se giocherà mai più

Anguissa, a volte ritornano. Ieri 45 minuti in campo contro il Giugliano e sabato panchina a Verona. Radio social lo aveva dato per spacciato, calcisticamente parlando.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

E pensare che nell’ultimo mese radiofantasia ne ha cantate e suonate di ogni tipo sul suo conto: stagione finita, mistero senza fine, chissà se giocherà mai più. Tutto vero, tutte cose che hanno riempito il mondo dei social e i sotterranei dell’informazione. Ma Frank è pronto a ricominciare: gradualmente, con attenzione, con fiducia.

Dalla sosta di novembre a oggi, cioè a ieri, Frank ha perso 23 partite tra campionato (15), Champions (4), Coppa Italia (2), Supercoppa (2) e non ha alzato il trofeo al cielo di Riyadh. Tra l’altro, quando s’è fermato, era a quota 15 presenze complessive, 11 con 4 gol in campionato e 4 in Europa, uno dei migliori marcatori della squadra e di certo uno dei top per rendimento e impatto. Un trascinatore.

Anguissa stava discutendo il rinnovo del suo contratto quando s’è fermato: il suo agente stava dialogando con il Napoli e le nebbie iniziavano a diradarsi.