Leggenda Pinsoglio: strappa il quarto rinnovo alla Juve, ha giocato 6 volte in 10 anni

Ora che Di Gregorio è finito in panchina per eccesso di papere, e che Perin ha preso due gol sotto le gambe in Champions, hai visto mai che arrivasse il suo turno? Il turno di Carlo Pinsoglio, l’ultima vera bandiera del calcio italiano.

La Juve ha ufficializzato l’ennesimo (il quarto) rinnovo di contratto del suo ormai storico terzo portiere. Ha prolungato fino al 2027. Arriverà a dieci stagioni di fila in bianconero, con un curriculum leggendario: 6 presenze in tutto, di cui solo una da 90 minuti in Sampdoria-Juventus del 26 maggio del 2019.

Pinsoglio – lo celebra la Gazzetta – “è un riferimento per il gruppo, non solo per i portieri. Conosce bene il club e la sua storia, in questi anni è stato sempre in prima linea per contribuire alla costruzione di un gruppo solido. Si tratta dell’unica certezza nel reparto arretrato di fronte alle incertezze che ci sono sul conto di Perin e Di Gregorio, che potrebbero invece salutare la prossima estate”.

Pinsoglio è stato anche il migliore amico di Cristiano Ronaldo nei suoi tre anni a Torino. Era l’unico compagno di squadra invitato alle feste di CR7. Spesso si allenavano insieme in sessioni extra. Sndava in vacanza con lui, e a cena a casa sua. Un grande, Pinsoglio.