Al Como Fabregas fa piazzare un mega-schermo in campo per studiare le distanze e invita i nutrizionisti del Bodo Glimt

Nicola Menci sulla Provincia di Como ha approfondito le metodologie di allenamento usate dal Como di Fabregas. Non è mancato un retroscena relativo a un incontro avuto con lo staff del Bodo Glimt per parlare di nutrizione.

Como, dal maxi-schermo all’importanza della nutrizione

Si legge sulla Provincia di Como:

Di cosa si tratta? Di un mega-schermo dove vengono proiettate le immagini in diretta riprese da un drone che staziona sopra i giocatori. In questo modo la squadra può effettuare vere e proprie lezioni live sulle distanze e l’occupazione degli spazi, guardando in diretta quello che sta accadendo sul campo. Una maniera per accorciare i tempi, visto che di solito gli approfondimenti si fanno in sala video, dopo l’allenamento. Ma farli in diretta può essere utile per correggere gli errori.

Questa soluzione, adottata da club big in Europa, rappresenta un nuovo salto in avanti della società nel campo della preparazione.

Dicevamo dei grandi club europei: una cosa analoga è capitata al Psg di Luis Enrique. Anche al centro sportivo del club francese è comparso un maxi-schermo nel bel mezzo del campo con scritti i nomi dei giocatori dal centrocampo in giù: titolari e riserve, tutti messi nelle proprie posizioni per poter studiare la strategia difensiva migliore in vista delle partite.

L’incontro con i norvegesi

Un particolare curioso capitato l’altro giorno: dopo la partita Inter-Bodo, un gruppo dello staff della squadra norvegese che ha eliminato l’Inter ha avuto una riunione con lo staff del Como. Non lo staff dirigenziale, ma tecnico, pare più orientato all’area della nutrizione. Il nutrizionismo è la frontiera dove il Como sta lavorando a grandi passi per allinearsi alle dinamiche dei grandi club.

Ad esempio, da qualche tempo ogni giocatore è dotato di una app sul telefonino tramite la quale lo staff di nutrizionisti azzurri controlla e dà indicazioni ai giocatori su cosa debbano mangiare nei giorni di riposo (che tra l’altro con Fabregas sono più numerosi delle altre squadre, visto che dopo ogni ottima prestazione l’allenatore concede riposi extra).