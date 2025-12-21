Repubblica Napoli. L’attaccante alto e forte fisicamente e il fantasista che gli gira intorno. La coppia nata proprio dopo Bologna. Il danese ha già segnato sette gol

Hojlund e Neres, la coppia che ha cambiato la stagione del Napoli

Una coppia nata quasi per caso, o per necessità. Dopo una serie di infortuni, da De Bruyne ad Anguissa, e dopo la sconfitta di Bologna che fu il punto più basso della gestione napoletana di Conte. Che or non potrebbe fare a meno del danese e del brasiliano. Saranno loro gli uomini chiave per l finale di Supercoppa di lunedì sera (sempre ore 20) a Riad.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

L’attaccante alto e forte fisicamente e il fantasista che gli gira intorno. È l’assortimento che nell’immaginario collettivo del calcio ha sempre funzionato. Un punto di riferimento e la seconda punta scattante. È la miscela che ha scelto Conte per regalare al Napoli il primo trofeo della stagione.

La sconfitta del Dall’Ara evoca brutti ricordi: il 2-0 datato 9 novembre fece sprofondare gli azzurri in crisi con lo sfogo di Conte nel post partita sulla necessità di voltare immediatamente pagina. Dopo quel tonfo, il condottiero azzurro si inventò il cambiamento tattico che ha trascinato nuovamente il Napoli in alto rinforzando la manovra offensiva. Il merito è proprio di Rasmus Hojlund e David Neres. Conte ripartirà da loro due. Col Milan sono stati decisivi: ci ha pensato prima il brasiliano – proprio su assist del danese – poi il numero 19 ha chiuso i conti con un diagonale forte e preciso. Il più in forma è decisamente Hojlund. È diventato un centravanti completo: sa difendere il pallone alla Lukaku ma è bravo pure ad attaccare la profondità. Ha già raggiunto quota 7 gol stagionali in maglia azzurra e non ha intenzione di fermarsi proprio adesso. La cura Conte gli fa bene.

