Alisson Santos prenota un’altra maglia da titolare, a Verona gioca lui

Alisson Santos non si discute, almeno così sembra. Il brasiliano ex Sporting Lisbona sembra che abbia convinto Conte, il tecnico è pronto a schierarlo dal primo minuto anche domani a Verona. Mentre Giovane, proprio ex gialloblù, comincerà come al solito la partita dalla panchina. Giovane è bravino ma non ha la forza dirompente di Alisson. In Serie A per fare la differenza o devi essere di un livello tecnico nettamente superiore o devi corriere più veloce degli altri Caratteristiche che al momento Giovane non ha mostrato.

Della possibile formazione di domani (si gioca alle 18) scrive il Corriere dello Sport:

Attesa, infatti, anche per i recuperi di Kevin De Bruyne e McTominay, che hanno messo nel mirino il Torino la prossima settimana. Si giocherà al Maradona. Si vedrà.

Oltre ai due centrocampisti, sicuri assenti di domani anche Di Lorenzo, Rrahmani e Neres. La lista degli indisponibili resta comunque lunga anche se Conte in alcuni ruoli ora può fare riflessioni più ampie. Come a centrocampo dove c’è anche Gilmour che scalpita oltre a Lobotka ed Elmas e in attacco dove Alisson si prenota per un’altra maglia da titolare dopo la convincente prova di Bergamo contro l’Atalanta. Il tridente offensivo sarà completato da Vergara e Hojlund. Anche sulle corsie laterali c’è relativa ampia scelta con Politano a destra e a sinistra Spinazzola o Gutierrez.

Leggi anche: Alisson Santos si è preso il Napoli. E il Napoli per 16,5 milioni non se lo lascerà scappare (Gazzetta)