Conte: «Complimenti ai calciatori, c’è solo da continuare a dire grazie grazie grazie, sono cresciuti tanto»

Dopo la vittoria contro la Juventus, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato a Dazn

Le parole di Conte

«Complimenti ai calciatori, c’è solo da continuare a dire grazie grazi grazie. In un momento di grande difficoltà stanno facendo cose incredibili. Chi gioca, risponde sempre presente con grande personalità, senso di responsabilità, sono cresciuti molto questi ragazzi, mi riempie di orgoglio, sentono quello che stiamo facendo, hanno capito il momento particolare che stiamo attraversando, danno risposte incredibili.

McTominay dal primo tempo aveva un problemino

«Scott sicuramente come tutti gli altri sta facendo qualcosa di importante, di straordinario proprio a livello di presa di coscienza, di responsabilità di crescita, lo si vede in tutti i ragazzi. Elmas ha fatto una prestazione con Scott, era la prima volta che giocavano insieme, spesso e volentieri l’ho utilizzato come sterno o come numero dieci. È difficile trovare parole, abbiamo giocato contro Atalanta Roma e Juventus. Tre partite contro squadre molto molto forti in situazione di grande emergenza che continua, resto sbalordito dall’energia dei ragazzi. Ora c’è da riposare perché giochiamo subito col Benfica. Cercheremo di prepararla un po’ piano alla lavagna, questi ragazzi hanno bisogno di recuperare energie».

Recuperi qualcuno che possa far rifiatare Elmas e McTominay?

«Ogni partita ci sono diverse fasi, ci sono diversi tipi di partita nella partita. Se possiamo pressare molto alto, dobbiamo farlo. In questo modo evitiamo che si perdano i punti di riferimento se loro entrano con la palla nella nostra metà campo. Difendersi correndo in avanti non ci fa correre tanti rischi. Abbiamo subito due tiri: il gol e Zhegrova alla fine. Partita con giocate importanti, energia, e grande rigore tattico. Non recupera nessuno, Lobo per fortuna non ha avuto niente al sole, calcoliamo dieci quindici giorni. Poteva andare peggio. Quest’anno è un po’ particolare. Lo avevo fatto riposare con il Cagliari e nel torello ha avvertito questo fastidio. Però nella difficoltà stiamo trovando sempre delle soluzioni, va dato merito al mio staff, e soprattutto ai calciatori, si sente che c’è lo spirito giusto, c’è compattezza giusta, c’è la voglia di essere tutti uniti, in questo momento siamo in difficoltà numerica».