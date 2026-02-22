Gutierrez: “Non c’era alcun fallo. Ormai succede ogni settimana, non capisco perché il Var non sia intervenuto”
Le parole di Gutierrez
Le sue parole a Dazn:
“Ho riguardato il video: non c’era alcun fallo e sul 2-0 la gara avrebbe potuto prendere un’altra direzione. Ormai succede ogni settimana. E non riesco nemmeno a spiegarmi perché il Var non sia intervenuto a supporto dell’arbitro.”
Dunque, dopo le sferzanti parole di Manna, ci ha pensato anche lo spagnolo a condannare quanto accaduto oggi.