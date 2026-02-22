Gutierrez: “Non c’era alcun fallo. Ormai succede ogni settimana, non capisco perché il Var non sia intervenuto”

Gol annullato al Napoli, la rabbia di Manna: “Incommentabile. Non c’è nessun tocco, è oggettivo. Sennò facciamo la figura dei cogl…”

A Dazn: "Cosa ci sta a fare il Var, lo ha chiamato sul rigore e perché non ora. Il check non c'è stato. Noi siamo buoni e cari, ma questo è imbarazzante. nella situazione in cui siamo, ci stiamo giocando la Champions e annulla un rigore e un gol"