Gutierrez: “Non c’era alcun fallo. Ormai succede ogni settimana, non capisco perché il Var non sia intervenuto”

A Dazn: "Ho riguardato il video: non c’era alcun fallo e sul 2-0 e la gara avrebbe potuto prendere un’altra direzione"

Gutierrez Conte

Dc Napoli 04/11/2025 - Champions League / Napoli-Eintracht / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Miguel Gutierrez

A commentare lo scempio arbitrale a cui abbiamo assistito durante Atalanta-Napoli è stato anche l’autore del gol annullato, Miguel Gutierrez. Lo spagnolo non ci è andato per il sottile.

Le parole di Gutierrez

Le sue parole a Dazn:

“Ho riguardato il video: non c’era alcun fallo e sul 2-0 la gara avrebbe potuto prendere un’altra direzione. Ormai succede ogni settimana. E non riesco nemmeno a spiegarmi perché il Var non sia intervenuto a supporto dell’arbitro.”

Dunque, dopo le sferzanti parole di Manna, ci ha pensato anche lo spagnolo a condannare quanto accaduto oggi.

