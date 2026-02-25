Manfredi come De Laurentiis: “Dovremmo usare il Var a chiamata, proprio come avviene in Nba”
Il sindaco di Napoli: ""C’è una crisi evidente della classe arbitrale. Nell’ultima gara abbiamo visto diversi episodi controversi e credo sia necessario rivedere il Var"
Ultimamente sembra impossibile seguire il calcio senza imbattersi in polemiche arbitrarie: ogni partita porta con sé un nuovo errore. Non sorprende, quindi, che ora sia arrivato persino il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
A dare l’ok alla strada del Var a chiamata è intervenuto il sindaco Manfredi, che ai microfoni di Canale 8 ha espresso la sua apertura dopo le ultime contestazioni arbitrali. Ecco le sue parole:
“C’è una crisi evidente della classe arbitrale, che oggi appare in difficoltà. Nell’ultima gara abbiamo visto diversi episodi controversi e credo sia necessario rivedere il Var. Guardo con interesse a quanto accade nel basket Nba, dove esiste il Var a chiamata. La tecnologia è un supporto prezioso e uno strumento del genere potrebbe rappresentare un passo avanti verso un arbitraggio più equo, purché non si traduca in una deresponsabilizzazione del direttore di gara. In questo momento l’arbitro è inevitabilmente condizionato, perché sa che c’è sempre qualcuno pronto a intervenire e a decidere al suo posto”.