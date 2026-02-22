Palladino: “Si vede che Hojlund trattiene Hien. Per me è un fallo molto evidente”

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato a Dazn la vittoria per 2-1 contro il Napoli:

“Credo la squadra abbia raggiunto consapevolezza nei propri mezzi. Solo tre mesi fa al Maradona abbiamo perso 3-1. Da quel momento abbiamo iniziato un percorso insieme fatto di partite, prestazioni positive e momenti di difficoltà. Adesso la squadra è cresciuta, c’è autostima. Siamo molto felici di questa prestazione, abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Vogliamo continuare a crescere, questa gara ci dà energia anche per la Champions League.”

Atalanta-Napoli, le parole di Palladino

Sullo sfogo di Manna:

“L’episodio l’ho visto, per quanto mi riguarda vedo che Hien affronta Hojlund uno contro uno, lui era in vantaggio su Hojlund. Poi si vede una trattenuta con il braccio e spinto a terra, per me è assolutamente… non c’è nulla da dire. Per me è un fallo ed è evidente perché c’è un contatto. Quando c’è contatto in area decide l’arbitro, poi capisco la posizione del Napoli, ma per me è tutto molto chiaro ed evidente. Hien mi ha confermato che è stato buttato giù da Hojlund.

Non voglio parlare di episodi, è stata una bella gara contro un Napoli forte. Siamo molto felici di aver vinto questa partita. lo preparo una partita e i cambi nella mia testa. In una gara ci sono tante partite, la mia idea era essere un po’ più verticali.

Sulemana ha stancato tutta la difesa, attaccava la profondità. Siamo stati un po’ sterili nel primo tempo, è stato equilibrato”.

Sul gol di Samardzic:

“Nel secondo tempo ho messo Samardzic per cercare di aprire le maglie avversarie. Poi siam stati bravi ad essere cinici e riempire l’area. Sono contento per Samardzic che aveva trovato poco spazio, è stato bravo a subentrare e a riempiere l’area. L’ha fatto con grande tempismo. Non solo lui, ma tutti quelli che sono subentrati”.