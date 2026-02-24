Walter Sabatini su Manna: “È bravo, non scimmiotti le abitudini di vecchi direttori”
A Cronache di Spogliatoio: "Una settimana prima è stato fortunato nell'episodio di Genova, questa settimana è stato penalizzato. Le simulazioni sono un problema culturale, in Inghilterra nessuno le sopporta"
Walter Sabatini, storico ex Ds di Roma e Salernitana, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio, commentando il duro sfogo di Manna dopo Atalanta–Napoli.
Le parole di Sabatini
“Manna è un bravo dirigente, non serve che scimmiotti abitudini di vecchi direttori. Una settimana prima è stato fortunato nell’episodio di Genova, questa settimana è stato penalizzato.”
Non sono mancate sue considerazioni personali:
“Ormai è diventato un pollaio, si grida costantemente allo scandalo. Ci sono cose che sono sempre successe e sempre succederanno, ma bisogna essere possibilisti. E se guardi al termine della stagione solitamente torti e fortune arbitrali si pareggiano”
Sulle simulazioni e infortuni:
Questa è una debolezza del nostro malcostume. Bisogna capire che si vince lottando, giocando, dando le botte quando serve, non truffando. In Inghilterra nessuno le sopporta, è un problema culturale. Saremo sempre mediocri se non modifichiamo questo atteggiamento.
E poi gli infortuni. Io sto male a vedere tutti questi ragazzi che non possono giocare per problemi muscolari. Le società devono fare una riflessione, ma urgente. Devono studiare nuovi metodi per evitarli.
Sull’ansia Champions:
Infine, osservo un’ansia economica nelle squadre che lottano per la Champions, che viene trasmessa ai calciatori e a tutto il sistema che gravita intorno. La Champions crea un circuito virtuoso e di marketing che cambia completamente la prospettiva di un club.