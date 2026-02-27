Sammarco: “Al Verona servirà intensità e attenzione per fermare il Napoli, al tridente azzurro non va lasciato spazio”

Il tecnico del Verona in conferenza: "Dobbiamo reagire, il Napoli è una squadra molto forte al di là delle assenze. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di metterli in difficoltà".

Il tecnico dell’Hellas Verona Paolo Sammarco ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di domani alle 18 contro il Napoli.

Con il Napoli non è una partita come le altre per i tifosi del Verona. Qualcuno recupera? Come si immagina questa partita?

“Recuperano Gagliardini e Valentini, oltre ad Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. Una partita complicata, il Napoli è una squadra molto forte al di là delle assenze, la classifica lo dimostra. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di fare una grande partita e per metterli in difficoltà“.

Basterà l’intensità per fermare il Napoli?

“Non so se basterà, ma ne servirà, insieme a grande attenzione e concentrazione, è una squadra che attacca con tantissimi giocatori. L’intensità è il punto di partenza, insieme all’attenzione“.

Rivedrà l’assetto visto con il Sassuolo, un po’ diverso?

“L’assetto era stato pensato per una squadra che gioca in maniera diversa, ma abbiamo avuto conferma che si può cambiare e fare anche altro, soprattutto in fase difensiva, per 40 minuti è stata fatta una buona partita. Abbiamo più soluzioni. Il Napoli giocando a 5, attacca con tanti giocatori, quindi servirà molta attenzione“.

Sogliano ha posto attenzione sulle 12 partite che mancano, ha cercato di trasmettere questo alla squadra?

“Sono 12 partite da giocare al massimo. Purtroppo è andata male a Sassuolo, ma bisogna voltare pagina, ripartire, mettendo tutto in campo, è questo ciò che bisogna trasmettere alla squadra“.

Cosa serve per provare a crederci, dal punto di vista caratteriale?

“Bisogna lavorare anche sull’orgoglio personale di ogni giocatore. Noi tutti nello staff e anche loro come giocatori dobbiamo dimostrare di meritare questa piazza e questa categoria, che passa anche attraverso qualcosa di personale, oltre al gruppo, che è importante. Mi ci metto anche io di mezzo, dobbiamo tutti dimostrare qualcosa“.

Manca ancora Orban. Chi ci sarà fra Sarr e Mosquera con Bowie?

“Sono giocatori diversi da affiancare a Bowie, Sarr ha più spunto e velocità, Mosquera ha grande forza fisica, è un lottatore. Sono due opzioni che possiamo vedere dall’inizio, ci prendiamo ancora un giorno per decidere“.

Il Verona si è sciolto alle prime difficoltà. Su questo bisognerà lavorare domani?

“Dobbiamo reagire, a Sassuolo abbiamo reagito dopo aver preso un calcio d’angolo contro all’inizio. Mi aspetto tanto da chi rientra“.

Come si argina un giocatore come Alisson Santos?

“Non c’è solo lui, ci sono anche Vergara, Hojlund, ce ne sono tanti, bisognerà cercare di non lasciare tanti spazi, quando saranno nella nostra metà campo, cercando di essere compatti“.