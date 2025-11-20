L’Italia pesca bene ai play-off dei Mondiali: Irlanda del Nord in semifinale e una tra Galles e Bosnia in finale
Evitate Svezia e Macedonia del Nord in semifinale. Gli Azzurri giocheranno in trasferta l'eventuale finale.
Oggi i sorteggi dei play-off che si giocheranno a marzo. Anche l’Italia è interessata, in quanto è arrivata seconda nel girone di qualificazione, dietro alla Norvegia.
Ci sarà l’Irlanda del Nord in semifinale e la vincente di Galles-Bosnia in finale per l’Italia ai play-off per accedere al prossimo Mondiale, che si terrà nell’estate 2026.
Le fasce dei sorteggi per i Mondiali 2026: Italia in prima fascia
Le diverse Nazionali sono divise nelle seguenti fasce:
Fascia 1: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina.
Fascia 2: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia.
Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo.
Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania.
L’Italia giocherà la semifinale in casa contro una squadra della Fascia 4 e la finale (in casa o fuori) contro una Nazionale di Fascia 2 o 3.
Di seguito, le dichiarazioni del capo delegazione della Nazionale maschile Gigi Buffon a Sky, prima dei sorteggi:
«Non sceglierei nessuna squadra, non si dice mai chi si vuole. Sicuramente eviterei la Polonia in finale e la Svezia in semifinale. Tutte le altre gare ce le possiamo giocare con ottime possibilità di vittoria».
Gli altri play-off
Congo in finale con la vincente di Nuova Caledonia-Jamaica
Iraq in finale con la vincente di Bolivia-Suriname
Ucraina-Svezia in semifinale; in finale, la vincente di Polonia-Albania
Turchia-Romania in semifinale; in finale, la vincente di Kosovo-Slovacchia
Danimarca-Macedonia del Nord; in finale, la vincente di Irlanda-Repubblica Ceca