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Bosnia, a Zenica lo stadio sarà aperto a metà per una squalifica della Fifa

La Gazzetta: martedì capienza ridotta da 13.300 spettatori a 8.800 per discriminazione, razzismo, materiale pirotecnico e fischi agli inni nella sfida con la Romania

Bosnia Zenica

Supporters of Bosnia and Herzegovina's burn flares as they stand in the tribunes during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group H football match between Bosnia and Herzegovina and Austria at the Bilino Polje stadium in Zenica on September 9, 2025. ELVIS BARUKCIC / AFP

Bosnia, a Zenica lo stadio sarà aperto a metà per una squalifica della Fifa

Lo spauracchio dello stadio di Zenica dove martedì sera l’Italia si giocherà il Mondiale contro i padroni di casa della Bosnia. Uno stadio dove tutto rimbomba, l’acustica ingigantisce ogni rumore, che siano i fischi o i cori. Però, ci ricorda la Gazzetta, martedì sera lo stadio funzionerà al cinquanta per cento. L’impianto non è grande, tutt’altro. Per la precisione, 13.362 spettatori. Ma non c’è pista di atletica leggera, gli spalti sono a ridosso del campo e l’atmosfera è incandescente. Non siamo, per carità, ai livelli del Marakanà di Belgrado (55mila spettatori e il famigerato tunnel che dagli spogliatoi porta al campo) ma i tifosi si fanno sentire ugualmente.

Martedì sera, però, gli spettatori saranno meno di novemila, per la precisione 8.800.Di cui 800 saranno biglietti destinati a tifosi dell’Italia. Che – complice anche l’esultanza di Dimarco e company – non troveranno proprio un clima accogliente.

L’impianto “Bilino Polje” di Zenica è stato squalificato. Quindi si giocherà a capienza ridotta. Scrive la Gazzetta che

il 15 novembre scorso, nel match contro la Romania, hanno combinato di tutto e la Fifa li ha multati: 60 mila franchi svizzeri per “comportamento scorretto della squadra, discriminazione, razzismo, utilizzo di materiale pirotecnico, disturbo durante gli inni nazionali e mancanza di ordine e disciplina dentro e fuori lo stadio”. Ma anche una giornata con il Bilino Poljea capienza ridotta del 20%.

gc si arriverà circa a 800. Pochi, ma determinati a fare l’impresa tra tifosi che, tra una polemica e l’altra, sembrano non vedere l’ora di affrontarci.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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