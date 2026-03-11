Settanta membri del Congresso americano scrivono a Infantino di abbassare i biglietti del Mondiale

Athletic. La deputata democratica Sydney Kamlager-Dove: “I tifosi stanno soffrendo, i commercianti locali stanno soffrendo. Torniamo a un modello di prezzi fissi. È inaccettabile che la Fifa sia interessata solo al profitto”

Quasi 70 membri del Congresso statunitense hanno inviato martedì una lettera alla Fifa, chiedendo all’organo mondiale del calcio di abbassare i prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo e offrire supporto finanziario alle città ospitanti che faticano a sostenere i costi dell’organizzazione del torneo.

Scrive The Athletic:

La lettera, promossa dalla deputata Sydney Kamlager-Dove e firmata da altri 68 Democratici della Camera, arriva dopo mesi di controversie sui biglietti, mentre alcune città fanno fatica a reperire fondi o riducono eventi come i festival per i tifosi. “Sono tutti incazzati”, ha detto Kamlager-Dove a The Athletic in un’intervista telefonica. “I tifosi con cui ho parlato sono arrabbiati. I commercianti, i ristoratori e i proprietari di attività locali sono irritati. E i sindaci hanno chiesto aiuto per poter contattare la Fifa.”

Ha spiegato di aver già provato a esprimere queste preoccupazioni alla Fifa tramite altri canali, senza ricevere risposta. “La mia impressione è che la Fifa sia piuttosto chiusa,” ha aggiunto.

Congressisti Usa contro la Fifa

Scrive il quotidiano inglese:

“La lettera, indirizzata al presidente della Fifa Gianni Infantino, rappresenta la risposta più diretta e pubblica finora da parte del Congresso statunitense riguardo al peso economico che le città ospitanti dovranno sostenere per la Coppa del Mondo 2026.

La Fifa, che possiede e gestisce la Coppa del Mondo, prevede di ricavare oltre 11 miliardi di dollari dal torneo del 2026, a fronte di circa 4 miliardi di spese. La federazione ha cercato di massimizzare i ricavi e ridurre al minimo le spese — ‘così che più entrate possibili possano essere investite nello sviluppo del calcio nel mondo,’ ha spiegato un portavoce della Fifa — in parte richiedendo alle città ospitanti di coprire grandi porzioni dei costi per la sicurezza e altre necessità operative”.

La lettera di martedì afferma che vi è “grande preoccupazione per le decisioni prese dalla Fifa che hanno portato all’aumento dei costi per i tifosi e per le città ospitanti.”

Cosa sono gli “Host city agreements”?

Al centro della questione ci sono i cosiddetti “host city agreements”, firmati nel 2017 e 2018, che attribuiscono alle autorità locali numerose responsabilità e spese.

Athletic spiega cosa sono:

“Per far fronte a questi obblighi, ogni città ha costituito un “host committee”, coordinando sicurezza, trasporti e raccolta fondi per coprire i costi. Secondo diverse fonti, la maggior parte delle città deve reperire tra 100 e oltre 200 milioni di dollari. Trovare sponsor, però, si è rivelato difficile perché la Fifa non consente alle città di siglare accordi con aziende in settori già sponsorizzati dalla federazione, come catene alimentari, bevande, abbigliamento sportivo, auto o compagnie aeree.

Gli host committee hanno anche limitazioni su cosa offrire in cambio ai brand, poiché la Fifa protegge l’esclusività dei propri sponsor in stadi e trasmissioni televisive”.

Alle 11 città statunitensi è stato promesso un totale di 625 milioni di dollari dal governo federale per la sicurezza, anche se i fondi non sono ancora stati formalmente erogati e alcune città non hanno ancora raggiunto gli obiettivi prefissati. La lettera sostiene che “gli host committee hanno un deficit collettivo di 250 milioni di dollari”.

Un altro obiettivo della lettera riguarda i prezzi dei biglietti, che vanno da centinaia a migliaia di dollari e hanno suscitato rabbia fin dall’annuncio di ottobre, aumentando ulteriormente a novembre e dicembre con la strategia di “prezzi variabili” della Fifa.

I congressisti chiedono anche di tornare a un modello di prezzi fissi per i tornei futuri, considerando le preoccupazioni sull’accessibilità emerse per il 2026.

Ha concluso: “I tifosi stanno soffrendo, i commercianti locali stanno soffrendo. E sembra che la Fifa sia interessata solo al profitto. Questo è inaccettabile.”