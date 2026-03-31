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Infantino: “L’Iran parteciperà al Mondiale, nelle sedi previste”

Il presidente della Fifa: "L'Iran prenderà parte ai Mondiali e le gare si giocheranno secondo quanto stabilito dal sorteggio"

Infantino trump

Db New York (Stati Uniti) 13/07/2025 - FIFA Club World Cup 2025 / Chelsea-Paris Saint-Germain / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Donald Trump-Gianni Infantino

Presente in tribuna ad Antalya durante l’amichevole Iran‑Costa Rica, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è detto sicuro della partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali che si disputeranno questa estate tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Le parole di Infantino

“L’Iran parteciperà al Mondiale, nelle sedi previste. La Nazionale iraniana prenderà parte ai Mondiali e le gare si giocheranno secondo quanto stabilito dal sorteggio”. Il calendario prevede che l’Iran giochi a Los Angeles il 16 giugno contro la Nuova Zelanda, il 21 contro il Belgio e a Seattle il 27 giugno contro l’Egitto.

“Siamo qui proprio per questo. Siamo felicissimi, perché è una squadra davvero forte, e ne sono molto contento”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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