Infantino: “L’Iran parteciperà al Mondiale, nelle sedi previste”
Il presidente della Fifa: "L'Iran prenderà parte ai Mondiali e le gare si giocheranno secondo quanto stabilito dal sorteggio"
Presente in tribuna ad Antalya durante l’amichevole Iran‑Costa Rica, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è detto sicuro della partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali che si disputeranno questa estate tra Canada, Messico e Stati Uniti.
Le parole di Infantino
“L’Iran parteciperà al Mondiale, nelle sedi previste. La Nazionale iraniana prenderà parte ai Mondiali e le gare si giocheranno secondo quanto stabilito dal sorteggio”. Il calendario prevede che l’Iran giochi a Los Angeles il 16 giugno contro la Nuova Zelanda, il 21 contro il Belgio e a Seattle il 27 giugno contro l’Egitto.
“Siamo qui proprio per questo. Siamo felicissimi, perché è una squadra davvero forte, e ne sono molto contento”