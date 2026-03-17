Mondiale 2026, la Fifa respinge la richiesta dell’Iran di spostare le sue partite in Messico (Times)

"I biglietti per le sedi sono già stati venduti e ciò influirebbe sulle altre squadre partecipanti"

Ve ne abbiamo parlato prima: l’Iran ha chiesto alla Fifa di spostare le sue partite in Messico. La risposta, tuttavia, è stata negativa. Lo riporta il Times.

Iran, no allo spostamento delle sue partite in Messico

Riporta il Times:

La Fifa non prenderà in considerazione lo spostamento delle partite della Iran ai Mondiali in Messico, nonostante la federazione calcistica del Paese abbia affermato di essere in trattative con l’organizzazione per una tale mossa.

L’Iran sembra cercare di esercitare pressione sull’organo mondiale del calcio dopo che Donald Trump ha dichiarato che non sarebbe stato “appropriato” per loro partecipare al torneo di quest’estate, ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada, per motivi di sicurezza.

Il motivo del diniego

I biglietti per le sedi sono già stati venduti e ciò influirebbe sulle altre squadre partecipanti. “Quando Trump ha dichiarato esplicitamente che non può garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non viaggeremo in America,” ha dichiarato il presidente della federazione iraniana, Mehdi Taj, in un post sull’account X dell’ambasciata iraniana in Messico. “Stiamo negoziando con la Fifa per disputare le partite dei Mondiali dell’Iran in Messico.”

L’Iran dovrebbe affrontare Nuova Zelanda e Belgio a Los Angeles il 15 e il 21 giugno rispettivamente, e l’Egitto a Seattle il 26 giugno. Se loro e gli Stati Uniti dovessero entrambi classificarsi secondi nei rispettivi gironi, si incontrerebbero in un match a eliminazione diretta degli ultimi 32 a Dallas il 3 luglio.