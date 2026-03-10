Infantino intervistato da As (ma evita risposte sulla guerra): “In un mese richiesti 500 milioni di biglietti per il Mondiale”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha rilasciato un’intervista ad As dove ha parlato dei prossimi Mondiali di calcio e delle nuove leggi che saranno in atto, come quella “Vinicius”.

Che ruolo pensi che la stampa sportiva giochi sul calcio?

“E’ una cosa molto importante. Le persone sono in attesa di leggere, non solo le notizie, ma anche i commenti e le critiche che ci possono essere, soprattutto quando sono per migliorare il gioco“.

La Coppa del Mondo viene di pari passo con i problemi sociali…

“La Coppa del Mondo sarà fantastica, fenomenale, c’è un’aspettativa senza precedenti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. In quattro settimane abbiamo avuto più di 500 milioni di richieste di biglietti. Questo è qualcosa di impressionante. Abbiamo venduto quasi sette milioni di biglietti, ma 500 milioni è qualcosa che non è mai stato visto nella storia della Fifa o di qualsiasi altra istituzione. Settantasette delle 104 partite hanno avuto oltre un milione di richieste di biglietti. Tutti gli stadi saranno pieni, sarà una festa totale. Sarà un successo. Sarà la prima Coppa del Mondo a quarantotto squadre, 104 partite, sedici città, tre Paesi… siamo di fronte a qualcosa di enorme. È più di un torneo, è più di una competizione sportiva, è una cosa sociale che il mondo si fermerà a guardare. Ora il panorama calcistico è cambiato, abbiamo un ottimo rapporto con tutti, è importante ascoltare e parlare con tutti per costruire“.

Si parla di una possibile crescita sportiva del Mondiale per club e con il Marocco come sede per l’edizione 2029…

“Con questo torneo le opportunità sono date ai giocatori di tutto il mondo. Vediamo i grandi club in Europa e in America, ma puoi vedere altri grandi club di altri continenti. Ora stiamo parlando con tutti per vedere come possiamo migliorarlo. Si parla di trentadue squadre, ma potrebbero esserci di più. Decideremo dove giocheremo perché non abbiamo ancora deciso, ma ci prenderemo il tempo necessario dopo il Mondiale per vedere come possiamo migliorarlo“.

Una delle scommesse più evidenti della Fifa negli ultimi dieci anni è stata la lotta contro il razzismo e ora quella che abbiamo chiamato ‘Legge Vinicius’ è in fase di lancio…

“Non c’è posto per il razzismo. Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, è il 2026 e non è possibile discriminare qualcuno a causa della sua provenienza. A volte mi viene detto che il razzismo è un problema della società. Sì, ma noi nel calcio dobbiamo risolverlo. Non ci sono scuse per tollerarlo. Tolleranza zero. Non vale la pena coprirti la bocca, perché dirai qualcosa di brutto. Se un giocatore si copre la bocca e dice qualcosa, e questo ha conseguenze razziste, dovrebbe ovviamente essere bandito. Naturalmente, quando si tratta di un caso disciplinare, devi analizzare la situazione, devi avere prove, ma non possiamo accontentarci di questo d’ora in poi“.

Pensa che qualcosa sia stato avanzato in questo senso negli ultimi anni?

“Forse dovremmo anche pensare non solo a punire, ma anche a cambiare la nostra cultura, permettere ai giocatori o a chiunque faccia qualcosa di scusarsi. Puoi fare cose che non vuoi fare in un momento di rabbia e scusarti, e poi la sanzione deve essere diversa, fare un passo avanti, e forse dovremmo prendere in considerazione qualcosa del genere“.