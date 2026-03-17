Ne scrive la Faz. In Germania sono in corso trattative con i detentori dei diritti tv tedeschi (Telekom). La Fifa sta aprendo il suo archivio digitale e sta per rendere disponibili le partite storiche

La Fifa sta aprendo il Mondiale a YouTube e youtuber, Infantino vuole una narrazione nuova

Ne scrive il quotidiano tedesco Faz che aggiorna sulle trattative in corso in Germania.

Scrive la Faz:

YouTube e la Fifa hanno stretto una partnership strategica in vista dei prossimi Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questo accordo rende YouTube ufficialmente la “piattaforma preferenziale” del torneo, offrendo a tifosi, sponsor media e youtuber nuovi formati e opportunità di accesso.

Per i tifosi di calcio tedeschi, questa collaborazione potrebbe portare a cambiamenti significativi. Attualmente, il piano prevede che Telekom, detentrice dei diritti, trasmetta in diretta tutte le 104 partite del torneo sulla sua piattaforma MagentaTV. Le emittenti pubbliche Ard e Zdf hanno acquisito sub-licenze e potranno trasmettere 60 partite in chiaro tra cui le partite della Germania, la partita inaugurale, le semifinali e la finale.

Secondo fonti interne, sono in corso trattative con i detentori dei diritti tv tedeschi per trasmettere in diretta su YouTube un numero di partite dei Mondiali compreso tra 15 e 30. Non è ancora stato stabilito quali partite saranno incluse.

I media partner avranno la possibilità di trasmettere gratuitamente in diretta streaming i primi dieci minuti di ogni partita sui propri canali YouTube. Alcune partite selezionate potranno essere trasmesse integralmente in streaming. La Fifa sta aprendo il suo archivio digitale e rendendo disponibili integralmente le partite storiche del Mondiale sul canale ufficiale della Fifa. La nuova strategia mediatica della Fifa prevede il coinvolgimento dei creator di YouTube. Per la prima volta, influencer selezionati avranno accesso alle partite e all’archivio digitale. Il loro compito sarà quello di offrire una prospettiva inedita sul torneo attraverso analisi tattiche, aneddoti personali e filmati dietro le quinte.

In Francia, invece, informa Le Parisien,

i diritti sono stati acquistati da M6 e beIN Sports. L’emittente storica della competizione, TF1, ha lasciato la mano al canale 6, che offrirà 54 partite. Il gruppo qatariota trasmetterà la totalità dei 104 incontri di questa Coppa del Mondo.