L’Iran non parteciperà ai Mondiali: “Hanno assassinato il nostro leader e imposto due guerre in pochi mesi”

Arriva l'annuncio del Ministro per lo sport ai media iraniani. Infantino, presidente Fifa, aveva dichiarato poco prima: "Trump ha ribadito che l'Iran sarebbe stato il benvenuto ai Mondiali".

L’Iran non parteciperà ai Mondiali 2026 che si svolgeranno quest’estate in Stati Uniti, Messico e Canada.

L’annuncio arriva dal Ministro per lo sport iraniano, Ahmad Donjamali, ai media locali:

“Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare“.

Gianni Infantino, presidente Fifa, aveva annunciato che Donald Trump sperava che l’Iran partecipasse:

“Durante i colloqui, il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a prendere parte al torneo negli Stati Uniti“.