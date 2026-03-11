Home » Mondiali 2026

L’Iran non parteciperà ai Mondiali: “Hanno assassinato il nostro leader e imposto due guerre in pochi mesi”

Arriva l'annuncio del Ministro per lo sport ai media iraniani. Infantino, presidente Fifa, aveva dichiarato poco prima:  "Trump ha ribadito che l'Iran sarebbe stato il benvenuto ai Mondiali".

Iran supporters wave their national flag bearing the word "Woman, Life, Freedom" as they cheer during the Qatar 2022 World Cup Group B football match between England and Iran at the Khalifa International Stadium in Doha on November 21, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

L’Iran non parteciperà ai Mondiali 2026 che si svolgeranno quest’estate in Stati Uniti, Messico e Canada.

L’annuncio arriva dal Ministro per lo sport iraniano, Ahmad Donjamali, ai media locali:

Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare“.

Gianni Infantino, presidente Fifa, aveva annunciato che Donald Trump sperava che l’Iran partecipasse:

Durante i colloqui, il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a prendere parte al torneo negli Stati Uniti“.

