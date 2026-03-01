L’Iran probabilmente non parteciperà ai Mondiali: possibili sostituti Iraq o Emirati Arabi Uniti

Dopo gli attacchi su Teheran, Mehdi Taj, presidente della Federazione calcistica iraniana, ha dichiarato: "È improbabile che possiamo guardare avanti alla Coppa del Mondo"

Torna l’incertezza attorno alla Coppa del Mondo 2026: l’Iran potrebbe boicottare il torneo dopo l’attacco di Usa e Israele, e il suo posto potrebbe essere preso da Iraq o Emirati Arabi Uniti.

Queste sono le righe scritte a riguardo dal Corriere della Sera:

“Se a dicembre l’Iran non aveva partecipato alla cerimonia del sorteggio della Coppa del Mondo, svoltasi il 5 dicembre a Washington (a causa di un visto negato dagli Stati Uniti a diversi membri della delegazione), adesso si parla addirittura di boicottaggio dell’Iran per quanto riguarda il Mondiale. La Nazionale del c.t. Amir Ghalenoei è inserita nel girone G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda e dovrebbe giocare due partite a Los Angeles e una a Seattle, ma le cose potrebbero presto cambiare dopo l’attacco di Usa e Israele”. Iran sostituito da Iraq o Emirati Arabi Uniti

Al momento, non c’è assolutamente nulla di certo, come ha spiegato il segretario generale, Mattias Grafstrom, a Espn: “Ho letto le notizia riguardo l’Iran esattamente come hanno fatto tutti. Abbiamo avuto un primo incontro nella giornata, ma in questo momento è ancora prematuro entrare nei dettagli. Sicuramente guarderemo con grande attenzione agli sviluppi della situazione. Nei prossimi mesi continueremo a essere in contatto con i tre Paesi ospitanti come facciamo sempre in questi casi. La priorità resta la sicurezza di tutti”. Mehdi Taj, presidente della Federazione calcistica iraniana, ha confermato la delicatissima situazione attraverso un intervento alla televisione pubblica iraniana: “Con quello che è successo oggi e con quell’attacco degli Stati Uniti, è improbabile che possiamo guardare avanti alla Coppa del Mondo, ma sono i responsabili sportivi che devono decidere in merito”. Chiarisce, infine, il Corriere della Sera: