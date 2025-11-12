Claudia Rizzo la presidentessa della Ternana finisce sul Guardian: «Il calcio non è solo una cosa da uomini»

Claudia Rizzo, a 23 anni, è diventata la prima donna presidente nella storia centenaria della Ternana Calcio. Cresciuta in una famiglia imprenditoriale, ha lavorato in sanità e agricoltura prima di dedicarsi al calcio, con l’obiettivo di gestire il club in modo trasparente e radicato nella comunità. Il suo progetto include lo sviluppo di un moderno polo sportivo e sanitario a Terni e un’attenzione particolare ai giovani e all’accademia. Rizzo vuole dimostrare che le donne possono essere protagoniste nel calcio, un messaggio di inclusione e innovazione per il futuro del settore. La storia è raccontata dal Guardian a firma Emanuele Giulianelli.

Rizzo presidente della Ternana a 23 anni

A 23 anni, Rizzo ha fatto la storia. A settembre, l’imprenditrice è diventata presidente della Ternana Calcio (Serie C) diventando la prima donna nella storia centenaria del club a ricoprire questo ruolo.

“Ho iniziato come piccola imprenditrice nel settore agricolo con la mia famiglia, a Noto, in Sicilia”, racconta. “Contemporaneamente, ho iniziato a lavorare nelle cliniche mediche di famiglia, quindi i miei campi principali erano la sanità e l’agricoltura. Il calcio, però, è sempre stata una mia vera passione da tifosa. Poi è arrivata questa opportunità, grazie alla mia famiglia, e ho deciso di coglierla. A quest’età, penso che sia giusto rischiare e buttarsi; è stato così anche per me in agricoltura. Agricoltori o imprenditori non si nasce, si diventa”.

L’acquisizione della Ternana da parte del gruppo Villa Claudia rientrava in un piano più ampio che prevedeva la costruzione congiunta di un nuovo Stadio Liberati e di una clinica privata adiacente: un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro. Il progetto, come al solito in Italia, ha incontrato ostacoli burocratici politici e finanziari, ma rimane centrale nella visione a lungo termine del gruppo per la città. L’obiettivo, spiega Rizzo, è radicare il club nella comunità. “La Ternana è più di una squadra di calcio”, afferma. “Fa parte dell’identità della città e vogliamo darle stabilità e forza per il futuro”.

Rizzo è cresciuta circondato dal calcio. “Da piccola andavo allo stadio con mio padre. Quando sono nato, mio ​​padre si è congratulato con mia madre per avermi partorito lo stesso giorno in cui la sua squadra [la Juventus] ha vinto lo scudetto! Quindi sì, sono cresciuta con il calcio”.

I problemi della Juve Stabia non sono i soli e non saranno gli ultimi

Prosegue il Guardian:

Il suo arrivo nel calcio italiano è avvenuto in un periodo di transizione per le serie minori, spesso scosse da problemi finanziari e giudiziari, con la Juve Stabia, club di Serie B, il mese scorso sottoposta a amministrazione controllata per presunte infiltrazioni criminali , secondo la Procura della Repubblica. “Non è la prima volta che accadono cose del genere, e probabilmente non sarà l’ultima”, afferma. “Il calcio è un business, e come in qualsiasi business ci possono essere problemi. L’unica cosa che puoi fare è concentrarti sul tuo lavoro ed evitare di ripetere gli errori altrui. Vogliamo gestire le cose in modo pulito e trasparente, ed è quello che stiamo facendo alla Ternana”.

“Abbiamo il nostro obiettivo”, dice. “Ma per scaramanzia non lo dico. Il settore giovanile è il nostro futuro: i giovani giocatori hanno bisogno di guida, supporto e dell’ambiente giusto per crescere”. “Vedo la gioventù come un punto di forza”, dice. “Permette di portare idee fresche e un approccio moderno. Alla Ternana, è importante costruire un ponte tra le nuove e le vecchie generazioni, mantenendo viva l’identità del club. Voglio fare un buon lavoro qui e soddisfare le aspettative dei tifosi, della squadra e dello staff. Se questo mondo continuerà ad accogliermi e se dimostrerò il mio valore, mi piacerebbe vedermi tra 20 anni ancora come presidente, magari anche di un altro club. Chissà?” “La chiave è inviare un messaggio chiaro: il calcio non è solo per gli uomini”, afferma Rizzo. “Non devi essere un uomo per dirigere una squadra o lavorare come dirigente calcistico. Il futuro è donna, e a poco a poco il calcio accoglierà più donne che possono dare al gioco nuova energia e una spinta positiva”.