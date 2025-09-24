Claudia Rizzo è “il presidente più glamour del calcio”. Su Marca la più giovane presidentessa del calcio italiano

La Ternana scrive una pagina di storia del calcio. Il club di Serie C ha ufficializzato la nuova presidente, Claudia Rizzo, anni 23, che diventa la più giovane presidente del calcio italiano.

Claudia Rizzo, chi è la giovane ereditiera e nuova presidente della Ternana

Gli spagnoli di Marca scrivono:

La Ternana è diventata la squadra più popolare della terza divisione italiana grazie alla nomina del suo nuovo presidente. La squadra di Serie C ha nominato Claudia Rizzo, una ricca ereditiera di 23 anni. “Cari tifosi rossoverdi, oggi non parlo solo a voi come la figlia di un uomo che ha fatto un passo importante acquistando la Ternana. Parlo a voi come una donna, come vera appassionata di calcio e come qualcuno che ha deciso di mettersi in gioco. Oggi inizia il mio percorso come presidentessa della Ternana”, ha scritto lei sui social.

Claudia è la figlia dell’imprenditore Gianluigi Rizzo, che ha acquistato la Ternana un mese fa, e fino a questo momento ha gestito lo stabilimento di produzione di olio d’oliva “Oro di Sikelia” della famiglia, in Sicilia. Nella sua prima conferenza stampa, Claudia Rizzo ha riconosciuto che è un onore e una responsabilità essere il nuovo presidente della Ternana dopo essere cresciuta come tifosa della squadra. I tifosi l’hanno già battezzata come “il presidente più glamour del mondo del calcio”.