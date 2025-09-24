Home » Approfondimenti » Media e social

Claudia Rizzo è “il presidente più glamour del calcio”. Su Marca la più giovane presidentessa del calcio italiano

I tifosi l'hanno ribattezzata così. Figlia di Gianluigi, ha 23 anni. Marca scrive di lei: fino a un mese fa, curava la produzione di olio "Oro di Sikelia" in Sicilia

claudia rizzo ternana

Screenshot da YouTube.

La Ternana scrive una pagina di storia del calcio. Il club di Serie C ha ufficializzato la nuova presidente, Claudia Rizzo, anni 23, che diventa la più giovane presidente del calcio italiano.

Claudia Rizzo, chi è la giovane ereditiera e nuova presidente della Ternana

Gli spagnoli di Marca scrivono:

La Ternana è diventata la squadra più popolare della terza divisione italiana grazie alla nomina del suo nuovo presidente. La squadra di Serie C ha nominato Claudia Rizzo, una ricca ereditiera di 23 anni. “Cari tifosi rossoverdi, oggi non parlo solo a voi come la figlia di un uomo che ha fatto un passo importante acquistando la Ternana. Parlo a voi come una donna, come vera appassionata di calcio e come qualcuno che ha deciso di mettersi in gioco. Oggi inizia il mio percorso come presidentessa della Ternana”, ha scritto lei sui social.

Claudia è la figlia dell’imprenditore Gianluigi Rizzo, che ha acquistato la Ternana un mese fa, e fino a questo momento ha gestito lo stabilimento di produzione di olio d’oliva “Oro di Sikelia” della famiglia, in Sicilia. Nella sua prima conferenza stampa, Claudia Rizzo ha riconosciuto che è un onore e una responsabilità essere il nuovo presidente della Ternana dopo essere cresciuta come tifosa della squadra. I tifosi l’hanno già battezzata come “il presidente più glamour del mondo del calcio”. 

Correlate